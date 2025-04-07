Железная конструкция упала на пожилого мужчину во время бури в Алматы
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В Алматы в результате мощной бури железная конструкция упала на пожилого мужчину, ему помогли очевидцы. Видео с места происшествия появилось в Сети, передает NUR.KZ.
В Telegram-канале "Твой Алматы" опубликовали видео с информацией о том, что на дедушку в Алматы упала железная конструкция.
Видео было снято очевидцем из окна дома. На кадрах видно, как горожане пытаются помочь мужчине и ведут его под руки.
"Эта штука отлетела и на дедушку! Он упал бедный и на него железка эта упала", - сообщила за кадром автор видео.
Корреспондент NUR.KZ направил запросы о состоянии мужчины в управление общественного здравоохранения Алматы и ДЧС города.
Ранее сообщалось, что сегодня вечером на Алматы обрушилась мощная буря: в городе наблюдали сильный ливень, град, некоторые дома остались без электричества. Очевидцы также засняли поваленные деревья и столбы.
Позже очевидцы сняли на видео пятиэтажный дом, в котором из-за ветра сорвало крышу. По некоторым данным, это произошло в микрорайоне Таугуль.
В акимате города Алматы сообщили, что на данный момент идет сбор данных о последствиях бури, они будут предоставлены позже.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2233848-zheleznaya-konstrukciya-upala-na-pozhilogo-muzhchinu-vo-vremya-buri-v-almaty/