Железная конструкция упала на пожилого мужчину во время бури в Алматы

В Алматы в результате мощной бури железная конструкция упала на пожилого мужчину, ему помогли очевидцы. Видео с места происшествия появилось в Сети, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале "Твой Алматы" опубликовали видео с информацией о том, что на дедушку в Алматы упала железная конструкция.

Видео было снято очевидцем из окна дома. На кадрах видно, как горожане пытаются помочь мужчине и ведут его под руки.

"Эта штука отлетела и на дедушку! Он упал бедный и на него железка эта упала", - сообщила за кадром автор видео.

Корреспондент NUR.KZ направил запросы о состоянии мужчины в управление общественного здравоохранения Алматы и ДЧС города.

Ранее сообщалось, что сегодня вечером на Алматы обрушилась мощная буря: в городе наблюдали сильный ливень, град, некоторые дома остались без электричества. Очевидцы также засняли поваленные деревья и столбы.

Позже очевидцы сняли на видео пятиэтажный дом, в котором из-за ветра сорвало крышу. По некоторым данным, это произошло в микрорайоне Таугуль.

В акимате города Алматы сообщили, что на данный момент идет сбор данных о последствиях бури, они будут предоставлены позже.