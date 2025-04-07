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"Светопреставление": еще один дом остался без крыши из-за бури в Алматы (видео)

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Крышу сорвало в многоэтажном доме в Алматы
Крышу сорвало в многоэтажном доме. Кадр из видео: t.me/youralmaty

Из-за мощной бури в Алматы еще один многоэтажный дом в мегаполисе остался без крыши, а часть конструкции упала на соседнее здание, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале "Твой Алматы" опубликовали очередное видео, снятое очевидцами сегодня в южной столице. На кадрах видно, что многоэтажный дом остался без крыши, при этом часть конструкции упала на близлежащее здание.

Как указано в описании к видео, ЧП произошло в микрорайоне Жетысу-4.

"С дома напротив сорвало крышу напрочь. Она валяется вот на этом здании. В общем, светопреставление у нас тут", - говорит женский голос за кадром.

В акимате города Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что на данный момент идет сбор данных о последствиях бури, они будут предоставлены позже.

Ранее сообщалось, что сегодня вечером на Алматы обрушилась мощная буря: в городе наблюдали сильный ливень, град, некоторые дома остались без электричества. Очевидцы также засняли поваленные деревья и столбы.

Позже очевидцы сняли на видео пятиэтажный дом, в котором из-за ветра сорвало крышу. По некоторым данным, это произошло в микрорайоне Таугуль.

Кроме того, в результате мощной бури железная конструкция упала на пожилого мужчину, ему помогли очевидцы. Видео с места происшествия также появилось в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2233853-svetoprestavlenie-eshche-odin-dom-ostalsya-bez-kryshi-iz-za-buri-v-almaty/