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Сильные дожди, град и снег ожидаются в Казахстане в первые выходные мая

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Люди с зонтами идут по улице
Женщина с зонтом. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В начале мая на территории Казахстана из-за быстрой смены барических образований ожидается неустойчивый характер погоды, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, с 3 по 5 мая в стране прогнозируются дожди с грозами, усиление ветра. Так, на севере, востоке, в горных районах юго-востока страны ночью осадки в виде дождя и снега.

2 мая на юго-востоке республики ожидаются сильные дожди, в горных районах - сильные осадки (дождь, снег). Лишь на юге Казахстана ожидается погода без осадков.

В эти дни также на северо-западе, севере, в центре, юго-востоке Казахстана днем ожидается град. На западе, юге республики ожидается пыльная буря. По республике в ночные и утренние часы прогнозируется туман.

В температурном фоне резких изменений не ожидается.

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" представили консультативный прогноз погоды на май 2025 года, ожидается, что последний весенний месяц будет теплым.

Как сообщили синоптики, в мае средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 1° на большей части Казахстана, около нормы - в Восточно-Казахстанской области, в юго-восточной половине Алматинской области, областей Жетісу и Абай.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2241381-silnye-dozhdi-grad-i-sneg-ozhidayutsya-v-kazahstane-v-pervye-vyhodnye-maya/