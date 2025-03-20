Минпросвет обратился к родителям будущих первоклассников

С 1 апреля в Казахстане стартует прием документов в первый класс - в Министерстве просвещения обратились к родителям будущих школьников, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В этом году прием заявлений для зачисления в первый класс стартует 1 апреля и продлится до 31 августа 2025 года", - сообщили в профильном ведомстве.

Отмечается, что согласно Закону РК "Об образовании" в 1 класс дети поступают с 6 лет по заявлению родителей.

Документы можно подать посредством портала электронного правительства egov.kz, информационные системы местных исполнительных органов, а также в бумажном виде с 1 апреля по 31 августа.

Перечень документов, необходимых для поступления в школу через портал для граждан Казахстана:

заявление родителей или других законных представителей; справка о состоянии здоровья формы № 065-у и паспорт здоровья ребенка №052-2/у; фотография размером 3х4 см (2 шт.)

Для иностранных граждан:

Родители или другие законные представители ребенка должны проживать в нашей стране временно или постоянно. Иностранные граждане должны предоставить в школу документ о праве на постоянное проживание в Республике Казахстан вместе с отметкой о регистрации по месту жительства.

Заявки принимаются с понедельника по пятницу за исключением выходных и праздничных дней.

В ведомстве просят родителей будущих школьников заранее позаботиться о поступлении в школу, не откладывая подачу документов на последние дни.

В прошлом году мы писали, что в школы Казахстана были зачислены более 350 тыс. первоклассников, из них около 70% будут обучаться на государственном языке.

До этого мы писали, что казахстанцам услуга перевода ребенка из одной школы в другую стала доступна в онлайн-формате на eGov.kz.

Также в 2023 году сообщалось, что правила приема в общеобразовательные школы изменят в Казахстане.

А уже весной 2024 года новые правила перевода ребенка в новую школу озвучили в Минпросвещения. Тогда сообщалось, что теперь можно переводить из школы в школу не только в период каникул, как было ранее, но и в течение всего учебного года.