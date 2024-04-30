Последний звонок для 186 тысяч выпускников проведут 25 мая в Казахстане

Министр просвещения Гани Бейсембаев сегодня на аппаратном совещании ведомства заявил о смене формата празднования последнего звонка в школах Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр просвещения Гани Бейсембаев напомнил, что в этом году учебный год завершится 25 мая.

"Более 3,8 млн школьников, успешно освоивших образовательные программы в течение года, должны быть переведены в следующие классы. Планируется в пятницу, 24 мая, провести единые классные часы по теме "Знания во благо Родины" для учащихся 1-10 классов. Кроме того, поручаю провести 25 мая в конце учебного года мероприятие последний звонок для 186 тысяч выпускников школ страны", - заявил министр.

При этом он сообщил, что формат празднования мероприятия меняется.

"Уверен, что выпускники этого года проведут это мероприятие на высококультурном уровне, без излишеств, без пышных торжеств, на духовно-нравственном уровне. Мы впервые будем праздновать это событие в новом формате. Уверен, это станет доброй традицией для будущих выпускников. Возлагаю персональную ответственность на руководителей региональных управлений образования за качественную организацию завершения учебного года и соблюдение мер безопасности", - резюмировал глава Минпросвещения.

О том, что последний звонок в школах Казахстана пройдет в новом формате, стало известно на прошлой неделе. При этом вручение аттестатов и награждение знаками особого образца "Алтын белгі" выпускникам 11 (12) классов пройдет с 19 по 22 июня после завершения всех школьных экзаменов.

Вместе с тем казахстанским выпускникам запретили пышные мероприятия и банкеты, а также выезды на автомобилях в этом году.

Напомним, что в августе 2022 года Министерство просвещения утвердило новую длительность учебного года в Казахстане, продлив его до 31 мая. Таким образом, в прошлом году последний звонок состоялся 1 июня, госэкзамены для 11-классников - с 5 по 19 июня, вручение аттестатов для них же - с 20 по 22 июня.

Однако многих родителей это не устроило.

В августе прошлого года в Казахстане вновь вернули прежнее проведение последнего звонка 25 мая.