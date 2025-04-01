Стало известно, сколько юных казахстанцев впервые пойдут в школу

В новом учебном году в первые классы в Казахстане пойдут свыше 370 тысяч детей. Такие цифры озвучили в Министерстве просвещения, передает NUR.KZ.

По данным пресс-службы Министерства просвещения, прием документов в первый класс продлится с 1 апреля по 31 августа 2025 года. Ожидается, что новом учебном году за школьные парты сядут более 370 тысяч казахстанских первоклашек.

"По информации Комитета среднего образования Министерства просвещения, согласно Закону РК "Об образовании" в первый класс поступают дети с 6 лет по заявлению родителей. Документы можно подать посредством приложения eGov mobile и портала электронного правительства, а также в бумажном формате - непосредственно в школах. Для этого всех школах организованы приемные комиссии", - отмечается в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В этом году получение услуги по приему документов для зачисления в первый класс на портале eGov значительно упростилось, отмечают в министерстве.

Так, родителям больше не нужно прикреплять медицинские справки вручную - данные из "Паспорта здоровья ребенка" и "Карты профилактических прививок" загружаются автоматически. В случае отсутствия медицинских справок есть возможность прикрепить скан-копии документов самостоятельно. Также появились функции просмотра статуса заявки, опция отзыва заявления в один клик.

Отмечается, что заявки принимаются с понедельника по пятницу за исключением выходных и праздничных дней, а срок рассмотрения заявки составляет 1 рабочий день после отправки запроса.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в Казахстане стартует прием документов в первый класс - в Министерстве просвещения обратились к родителям будущих школьников.

В прошлом году мы писали, что в школы Казахстана были зачислены более 350 тыс. первоклассников, из них около 70% будут обучаться на государственном языке.

До этого мы писали, что казахстанцам услуга перевода ребенка из одной школы в другую стала доступна в онлайн-формате на eGov.kz.

Также в 2023 году сообщалось, что правила приема в общеобразовательные школы изменят в Казахстане.

А уже весной 2024 года новые правила перевода ребенка в новую школу озвучили в Минпросвещения. Тогда сообщалось, что теперь можно переводить из школы в школу не только в период каникул, как было ранее, но и в течение всего учебного года.