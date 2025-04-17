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Еще один незаконный объект сносят в предгорье Алматы

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Снос здания в Алматы
Снос здания. Фото: пресс-служба акимата Алматы

По решению суда в предгорье Алматы сносят очередной незаконный объект - он расположился на оползнеопасном участке, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как сообщает пресс-служба акимата, под снос попал трехэтажный строящийся объект в садовом товариществе Жантобе, участок 51. Объект расположился на оползнеопасном участке.

"Ранее в отношении собственника (физлицо) принимались административные меры за отсутствие разрешительных документов с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений в рамках внеплановой проверки.

Позднее управлением подан иск в Медеуский районный суд Алматы - подано исковое заявление на принудительное исполнение предписания, в частности, демонтаж объекта. Судом исковые требования удовлетворены решением суда от 26 июня 2024 года", - отмечается в сообщении.

Снос объекта начат с участием судебных исполнителей Департамента юстиции.

Накануне в Алматы по решению суда, в связи с отсутствием полного пакета разрешительных документов, начат снос здания, расположенного по ул. Тлендиева, дом 137.

Неделю назад демонтаж еще одного недостроенного объекта по проспекту Гагарина, 284, начался в Алматы - решением суда он был признан незаконным.

До этого в Алматы сносили незаконную пристройку к кафе в центре города. Объект был возведен без разрешительных документов. Кроме того, пристройка расположилась на территории общего пользования, заняв пандус, предназначенный для людей с особыми потребностями.

Ранее в южной столице по решению суда также снесли трехэтажное строение по 3-ей улице, участок 12 в Медеуском районе.

До этого торговый павильон в центре Алматы снесли по решению суда - он был также построен без необходимых документов.

В конце января мы писали, что в Алматы сносят недостроенный многоуровневый паркинг севернее проспекта Аль-Фараби, западнее бульвара Мендыкулова.

Недавно суд обязал алматинца снести построенный трехэтажный дом. Выяснилось, что житель города приступил к строительству, не имея разрешительных документов - АПЗ, согласования эскизного проекта, экспертизы проекта и уведомления о начале строительно-монтажных работ.

В ноябре прошлого года в Алматы снесли двухэтажный дом, который был построен незаконно. Перед этим в южной столице демонтировали станцию технического обслуживания. При этом, как рассказывали в акимате, судебные тяжбы еще не завершились, однако собственник все же решил снести объект добровольно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2236761-eshche-odin-nezakonnyy-obekt-snosyat-v-predgore-almaty/