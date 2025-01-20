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Суд обязал алматинца снести построенный трехэтажный дом (фото)

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Дом
Дом. Фото: акимат Алматы

В управлении градостроительного контроля Алматы сообщили о сносе очередного незаконного объекта – под снос попал трехэтажный дом, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как рассказали в ведомстве, житель города приступил к строительству, не имея разрешительных документов – АПЗ, согласования эскизного проекта, экспертизы проекта и уведомления о начале строительно-монтажных работ.

"В результате внеплановой проверки на основании обращения жителя в отношении собственника были приняты административные меры.

Позднее по иску управления вышло решение суда о сносе незаконно возведенного трехэтажного жилого дома", – говорится в сообщении акимата.

В итоге владелец дома сам добровольно его демонтировал.

Снесенный дом
Снесенный дом. Фото: акимат Алматы

В акимате добавили, что с начала 2023 года в южной столице полностью или частично снесено 63 незаконных объекта, в том числе жилые комплексы "Мечта", KHAN и другие.

Напомним, в ноябре в Алматы снесли двухэтажный дом, который был построен незаконно. Перед этим в южной столице демонтировали станцию технического обслуживания. При этом, как рассказывали в акимате, судебные тяжбы еще не завершились, однако собственник все же решил снести объект добровольно.

Кроме того, осенью в городе снесли еще строившийся жилой комплекс Monblanc в микрорайоне Ерменсай, который признан незаконным по решению суда.

Между тем в Алматы пополнили реестр не рекомендуемых для покупки в них квартир жилых комплексов. Здания не имеют полного пакета разрешительных документов на строительство, а также возводятся с отклонениями от проекта и прочими нарушениями.

Добавим, в конце годы мы подробно рассказывали, какие здания снесли в Алматы в 2024-м.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2213081-trehetazhnyy-stroyashchiysya-dom-snesli-v-almaty/

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