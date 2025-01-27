Еще один крупный долгострой с 15-летней историей сносят в Алматы (фото, видео)

В Алматы сносят недостроенный многоуровневый паркинг севернее проспекта аль-Фараби, западнее бульвара Мендыкулова, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

По данным акимата Алматы, в 2007 году АО "СЕРТ" на арендном участке приступило к строительству пятиярусного паркинга. Однако с конца 2009 года строительно-монтажные работы были приостановлены на уровне первых двух этажей.

"В 2015 году право временного землепользования было прекращено, после чего специалистами ТОО "Сейсмостройзащита" проведено обследование несущих и ограждающих конструкций объекта. Экспертами выдано заключение о техническом состоянии основных несущих конструкций, по результатам обследования рекомендовано произвести демонтаж существующих конструкций.

После Управлением градостроительного контроля в суд подано исковое заявление о сносе незавершенного объекта. Постановлением суда от 25 апреля 2018 года исковые требования удовлетворены", - отмечается в сообщении.

Недостроенный паркинг в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Демонтаж незавершенного объекта начат сегодня.

Недавно суд обязал алматинца снести построенный трехэтажный дом. Выяснилось, что житель города приступил к строительству, не имея разрешительных документов - АПЗ, согласования эскизного проекта, экспертизы проекта и уведомления о начале строительно-монтажных работ.

В ноябре прошлого года в Алматы снесли двухэтажный дом, который был построен незаконно. Перед этим в южной столице демонтировали станцию технического обслуживания. При этом, как рассказывали в акимате, судебные тяжбы еще не завершились, однако собственник все же решил снести объект добровольно.

Кроме того, осенью в городе снесли еще строившийся жилой комплекс Monblanc в микрорайоне Ерменсай, который признан незаконным по решению суда.

Мы также писали, что в Алматы пополнили реестр не рекомендуемых для покупки в них квартир жилых комплексов. Здания не имеют полного пакета разрешительных документов на строительство, а также возводятся с отклонениями от проекта и прочими нарушениями.

Добавим, в конце годы мы подробно рассказывали, какие здания снесли в Алматы в 2024-м.