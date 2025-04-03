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Незаконную пристройку к кафе начали сносить в центре Алматы (фото, видео)

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Снос незаконной пристройки
Снос незаконной пристройки. Фото: акимат Алматы

В Алматы приступили к сносу входной группы кафе в центре города - она была возведена без разрешительных документов, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, постройка возле кафе Juz по ул. Сатпаева, 4а была возведена без разрешительных документов. Кроме того, она расположилась на территории общего пользования, заняв пандус, предназначенный для людей с особыми потребностями.

Снос незаконной пристройки
Снос незаконной пристройки в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Снос незаконной пристройки в Алматы
Снос незаконной пристройки в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

"4 октября 2024 года в ходе внеплановой проверки на основании обращения жителя в отношении арендатора ТОО "ALMA Construction and Design" управлением приняты административные меры с направлением материалов в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям.

22 ноября 2024 года суд постановил снести незаконно возведенные строения, и почти через месяц, 27 декабря, постановлением Алматинского городского суда решение первой инстанции оставлено без изменения. Снос начат сегодня с участием судебных исполнителей Департамента юстиции города", - говорится в сообщении.

Ранее в Алматы по решению суда снесли трехэтажное строение по 3-ей улице, участок 12 в Медеуском районе.

До этого торговый павильон в центре Алматы снесли по решению суда - он был также построен без необходимых документов.

Мы также писали, что в алматинском микрорайоне Айнабулак снесли кафе, признанного незаконным по решению суда.

В конце января мы писали, что в Алматы сносят недостроенный многоуровневый паркинг севернее проспекта аль-Фараби, западнее бульвара Мендыкулова.

Недавно суд обязал алматинца снести построенный трехэтажный дом. Выяснилось, что житель города приступил к строительству, не имея разрешительных документов - АПЗ, согласования эскизного проекта, экспертизы проекта и уведомления о начале строительно-монтажных работ.

В ноябре прошлого года в Алматы снесли двухэтажный дом, который был построен незаконно. Перед этим в южной столице демонтировали станцию технического обслуживания. При этом, как рассказывали в акимате, судебные тяжбы еще не завершились, однако собственник все же решил снести объект добровольно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2232899-nezakonnuyu-pristroyku-k-kafe-nachali-snosit-v-centre-almaty/