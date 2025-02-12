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Еще один торговый павильон снесли в центре Алматы по решению суда (фото)

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Демонтаж объекта
Демонтаж объекта. Фото: акимат Алматы

Торговый павильон в центре Алматы снесли по решению суда - он был построен без необходимых документов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Объект, расположенный на улице Калдаякова, был признан незаконным.

Как оказалось, собственником данная пристройка была возведена без разрешительных документов и эксплуатировалась за отсутствием акта ввода в эксплуатацию.

Объект до сноса
Объект до сноса. Фото: акимат Алматы

Управлением градостроительного контроля приняты меры по ст. 323 КоАП РК и выдано предписание об устранении допущенных нарушений.

Однако требования предписания исполнены не был и управлением подано исковое заявление о сносе данного объекта в СМЭС Алматы.

Решением суда от 28 января 2025 года иск был удовлетворен.

Сообщается, что на сегодня снос произведен собственником во исполнение решения суда.

Ранее мы рассказывали о том, какие здания снесли в 2024 в Алматы, где активно борются с незаконным строительством, а процесс сноса нелегальных объектов стал важной частью градостроительной политики города.

Недавно в управлении градостроительного контроля Алматы сообщили о сносе очередного незаконного объекта – под снос попал трехэтажный дом. Решение о сносе принял суд.

В Алматы приступили к сносу недостроенного паркинга севернее проспекта аль-Фараби. В акимате отмечали, что с конца 2009 года строительно-монтажные работы были приостановлены на уровне первых двух этажей.

На днях акимат Алматы сообщил, что 21 один объект снесли за два дня в городе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2220206-eshche-odin-torgovyy-pavilon-snesli-v-centre-almaty-po-resheniyu-suda/