Очередное незаконно построенное здание сносят в Алматы (фото)

В Алматы по решению суда сносят трехэтажное строение по 3-ей улице, участок 12 в Медеуском районе, передает NUR.KZ со ссылкой на Управление градостроительного контроля.

Управление градостроительного контроля Алматы сообщает, что по решению суда начат снос объекта по 3-ей улице, участок 12 в Медеуском районе.

На строительство отсутствует пакет разрешительных документов, что было выявлено в ходе внеплановой проверки.

В результате в отношении собственника (физлицо) были приняты административные меры с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений.

Поскольку требования предписания собственником не исполнены, исковое заявление на снос направлено в районный суд.

7 февраля 2024 года решением Медеуского районного суда иск Управления удовлетворен. 27 мая 2024 года Алматинским городским судом решение первой инстанции оставлено без изменения.

Снос объекта начат сегодня с участием Департамента юстиции города.

Снос здания. Фото: акимат Алматы

Снос здания. Фото: акимат Алматы

Ведомство напоминает, что в рамках поручения акима Алматы Ерболата Досаева по усилению контроля за строительством с начала 2023 года полностью или частично снесено 67 незаконных объектов, в том числе жилые комплексы "Мечта", KHAN и другие.

Напомним, ранее в конце января мы писали, что в Алматы сносят недостроенный многоуровневый паркинг севернее проспекта аль-Фараби, западнее бульвара Мендыкулова.

Недавно суд обязал алматинца снести построенный трехэтажный дом. Выяснилось, что житель города приступил к строительству, не имея разрешительных документов - АПЗ, согласования эскизного проекта, экспертизы проекта и уведомления о начале строительно-монтажных работ.

В ноябре прошлого года в Алматы снесли двухэтажный дом, который был построен незаконно. Перед этим в южной столице демонтировали станцию технического обслуживания. При этом, как рассказывали в акимате, судебные тяжбы еще не завершились, однако собственник все же решил снести объект добровольно.

Кроме того, осенью в городе снесли еще строившийся жилой комплекс Monblanc в микрорайоне Ерменсай, который признан незаконным по решению суда.

Мы также писали, что в Алматы пополнили реестр не рекомендуемых для покупки в них квартир жилых комплексов. Здания не имеют полного пакета разрешительных документов на строительство, а также возводятся с отклонениями от проекта и прочими нарушениями.

Добавим, в конце прошлого года мы подробно рассказывали, какие здания снесли в Алматы в 2024-м.