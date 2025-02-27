Очередное незаконно построенное здание сносят в Алматы (фото)
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В Алматы по решению суда сносят трехэтажное строение по 3-ей улице, участок 12 в Медеуском районе, передает NUR.KZ со ссылкой на Управление градостроительного контроля.
Управление градостроительного контроля Алматы сообщает, что по решению суда начат снос объекта по 3-ей улице, участок 12 в Медеуском районе.
На строительство отсутствует пакет разрешительных документов, что было выявлено в ходе внеплановой проверки.
В результате в отношении собственника (физлицо) были приняты административные меры с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений.
Поскольку требования предписания собственником не исполнены, исковое заявление на снос направлено в районный суд.
7 февраля 2024 года решением Медеуского районного суда иск Управления удовлетворен. 27 мая 2024 года Алматинским городским судом решение первой инстанции оставлено без изменения.
Снос объекта начат сегодня с участием Департамента юстиции города.
Ведомство напоминает, что в рамках поручения акима Алматы Ерболата Досаева по усилению контроля за строительством с начала 2023 года полностью или частично снесено 67 незаконных объектов, в том числе жилые комплексы "Мечта", KHAN и другие.
Напомним, ранее в конце января мы писали, что в Алматы сносят недостроенный многоуровневый паркинг севернее проспекта аль-Фараби, западнее бульвара Мендыкулова.
Недавно суд обязал алматинца снести построенный трехэтажный дом. Выяснилось, что житель города приступил к строительству, не имея разрешительных документов - АПЗ, согласования эскизного проекта, экспертизы проекта и уведомления о начале строительно-монтажных работ.
В ноябре прошлого года в Алматы снесли двухэтажный дом, который был построен незаконно. Перед этим в южной столице демонтировали станцию технического обслуживания. При этом, как рассказывали в акимате, судебные тяжбы еще не завершились, однако собственник все же решил снести объект добровольно.
Кроме того, осенью в городе снесли еще строившийся жилой комплекс Monblanc в микрорайоне Ерменсай, который признан незаконным по решению суда.
Мы также писали, что в Алматы пополнили реестр не рекомендуемых для покупки в них квартир жилых комплексов. Здания не имеют полного пакета разрешительных документов на строительство, а также возводятся с отклонениями от проекта и прочими нарушениями.
Добавим, в конце прошлого года мы подробно рассказывали, какие здания снесли в Алматы в 2024-м.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2224227-ocherednoe-nezakonno-postroennoe-zdanie-snosyat-v-almaty/