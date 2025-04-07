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Недостроенный объект сносят в Алматы (фото)

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Снос объекта в Алматы
Снос объекта в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Недостроенный объект демонтируют в Алматы по решению суда - он признан незаконным, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

По данным акимата Алматы, незаконным признан строительный объект по проспекту Гагарина, 284.

Снос объекта в Алматы
Снос объекта в Алматы. Фото: акимат Алматы

"Ранее в отношении собственника (физлицо) принимались административные меры и выдано предписание на устранение допущенных нарушений с приостановлением работ по объекту на стадии возведения металлоконструкций на фундаменте.

По истечении срока предписания подан иск в Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы на снос объекта. 22 февраля 2024 года судом исковые требования управления удовлетворены", - отмечается в сообщении акимата в Telegram-канале.

Снос объекта в Алматы
Снос объекта в Алматы. Фото: акимат Алматы

Накануне начат демонтаж объекта с участием судебных исполнителей Департамента юстиции города.

На днях в Алматы сносили незаконную пристройку к кафе в центре города. Обхект был возведен без разрешительных документов. Кроме того, она расположилась на территории общего пользования, заняв пандус, предназначенный для людей с особыми потребностями.

Ранее в южной столице по решению суда также снесли трехэтажное строение по 3-ей улице, участок 12 в Медеуском районе.

До этого торговый павильон в центре Алматы снесли по решению суда - он был также построен без необходимых документов.

В конце января мы писали, что в Алматы сносят недостроенный многоуровневый паркинг севернее проспекта аль-Фараби, западнее бульвара Мендыкулова.

Недавно суд обязал алматинца снести построенный трехэтажный дом. Выяснилось, что житель города приступил к строительству, не имея разрешительных документов - АПЗ, согласования эскизного проекта, экспертизы проекта и уведомления о начале строительно-монтажных работ.

В ноябре прошлого года в Алматы снесли двухэтажный дом, который был построен незаконно. Перед этим в южной столице демонтировали станцию технического обслуживания. При этом, как рассказывали в акимате, судебные тяжбы еще не завершились, однако собственник все же решил снести объект добровольно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2233797-nedostroennyy-obekt-snosyat-v-almaty/