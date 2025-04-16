Двухэтажное здание сносят в Алматы (фото)

В Алматы по решению суда, в связи с отсутствием полного пакета разрешительных документов, начат снос здания, расположенного по ул. Тлендиева, дом 137, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщает Управление градостроительного контроля Алматы, начат снос объекта, расположенного по ул. Тлендиева, дом 137.

Снос здания. Фото: акимат Алматы

Ранее в ходе внеплановой проверки управлением в отношении собственника (физлицо) принимались административные меры в связи с отсутствием полного пакета разрешительных документов с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений, после чего был подан иск на снос.

23 мая 2024 года решением Алмалинского районного суда исковые требования управления удовлетворены, суд признал объект незаконным. И 20 августа прошлого года постановлением Алматинского городского суда решение суда первой инстанции оставлено без изменений.

Снос начат собственником во исполнение решения суда.

Снос здания. Фото: акимат Алматы

Ведомство напоминает, что в рамках поручения акима Алматы Ерболата Досаева по усилению контроля за строительством с начала 2023 года полностью или частично снесено 73 незаконных объекта, в том числе жилые комплексы "Мечта", KHAN и другие.

Добавим, неделю назад демонтаж еще одного недостроенного объекта по проспекту Гагарина, 284, начался в Алматы - решением суда он был признан незаконным.

До этого в Алматы сносили незаконную пристройку к кафе в центре города. Объект был возведен без разрешительных документов. Кроме того, пристройка расположилась на территории общего пользования, заняв пандус, предназначенный для людей с особыми потребностями.

Ранее в южной столице по решению суда также снесли трехэтажное строение по 3-ей улице, участок 12 в Медеуском районе.

До этого торговый павильон в центре Алматы снесли по решению суда - он был также построен без необходимых документов.

В конце января мы писали, что в Алматы сносят недостроенный многоуровневый паркинг севернее проспекта аль-Фараби, западнее бульвара Мендыкулова.

Недавно суд обязал алматинца снести построенный трехэтажный дом. Выяснилось, что житель города приступил к строительству, не имея разрешительных документов - АПЗ, согласования эскизного проекта, экспертизы проекта и уведомления о начале строительно-монтажных работ.

В ноябре прошлого года в Алматы снесли двухэтажный дом, который был построен незаконно. Перед этим в южной столице демонтировали станцию технического обслуживания. При этом, как рассказывали в акимате, судебные тяжбы еще не завершились, однако собственник все же решил снести объект добровольно.