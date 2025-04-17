Примерную стоимость проезда на ЛРТ назвал аким Астаны

На встрече с населением района Сарайшык аким Астаны Женис Касымбек назвал ориентировочные цены на проезд на ЛРТ, передает корреспондент NUR.KZ.

"По ЛРТ проектные цены были определены от 100 до 200 тенге… пока они такими и остаются", - сообщил аким столицы.

Женис Касымбек добавил, что в этом году завершается проект строительства ЛРТ - на этой неделе возле опор начнут благоустраивать дороги.

"Мы планируем до конца года завершить строительство дороги. От проспекта Кабанбай батыра до улиц Сауран, Акмешит, Туркестан, далее - проспект Мангилик ел, переходим (в район Сарайшык - прим.авт.) до проспекта Тәуелсіздік, далее - до вокзала. Полностью с озеленением, благоустройством, пешеходными тротуарами, с освещением и так далее", - добавил аким.

На днях сообщалось, что в сентябре в Астане планируют начать тестовое испытание LRT, однако в течение примерно 6 месяцев пассажиров в этом задействовать не будут.

Напомним, о том, что этой осенью в Астане планируют начать тестирование LRT, в январе этого года сообщил аким столицы Женис Касымбек. А на прошлой неделе также стало известно, когда первые вагоны LRT прибудут в Астану.

В этом месяце появившиеся в Сети фото и видео озадачили казахстанцев - пользователи посчитали, что на линию грузили вагоны, и удивились их внешнему виду "словно из прошлого". Но в пресс-службе City Transportation Systems корреспонденту NUR.KZ прояснили ситуацию.

В сентябре прошлого года сообщалось, что в Астане полностью завершили возведение опор LRT. Всего их предусматривалось 799. В начале декабря в Астане была завершена укладка первых 500 метров рельсов на опытном участке LRT.

Кроме того, в конце прошлого года в столице приступили к строительству депо LRT - оно будет располагаться в районе международного аэропорта.

А в начале октября аким Астаны Женис Касымбек на встрече с жителями района "Нура" рассказал, как будет идти дальнейшее строительство LRT и когда проект завершат.