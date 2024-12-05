Первые 500 метров рельсов проложили на участке LRT в Астане

В Астане была завершена укладка первых 500 метров рельсов на опытном участке LRT, сообщили в компании City Transportation Systems, передает NUR.KZ.

"На участке эстакады между станциями №116 и №117 завершена укладка первых 500 м рельсового пути. Этот тестовый этап позволит изучить влияние зимних погодных условий на состояние верхнего строения пути LRT", - заявили в CTS.

Как объяснили в компании рельсовый путь включает арматурный каркас, шпалы, рельсы и крепежные элементы.

По информации CTS, общая протяженность эстакады составляет 22,4 км, и на всем ее протяжении будет проложен двойной путь, что обеспечит разъезд поездов, удобство их обслуживания и выполнения ремонтных работ.

Укладка пути выполнена с использованием современных технологий:

Стандартная ширина колеи – 1 435 мм, обеспечивает совместимость с международными стандартами.

Бесшовная укладка рельсов снижает шум от колес поездов и минимизирует вибрации.

Предварительно напряженные шпалы защищены от растрескивания, устойчивы к морозу и оттаиванию.

В компании пообещали, что с наступлением теплого периода начнется активная укладка рельсов на всей длине эстакады. Зимой же ведется подготовка необходимых материалов.

Завершение укладки рельсовых путей на эстакаде запланировано на 2025 год.

Ранее стало известно, что в Астане полностью завершилось строительство основных железобетонных конструкций станций линии LRT. Сообщалось, что в 2025 году планируется полностью завершить строительство всех станций.

Недавно в столице приступили к строительству депо LRT - оно будет располагаться в районе международного аэропорта.

Также аким Женис Касымбек рассказал, как будет идти дальнейшее строительство LRT и когда проект завершат.

Стоит также отметить, что в Астане в связи с работами по строительству LRT полностью ограничили движение по улице Сыганак. Дороги на этом участке откроют лишь к осени.