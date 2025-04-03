Строительство ЛРТ в Астане: казахстанцев озадачили фото "новых вагонов"

Фотографии и видео строительства ЛРТ вызвали беспокойство у астанчан - пользователи Сети посчитали, что на линию грузили вагоны. В компании CTS прояснили ситуацию, передает NUR.KZ.

Кадры появились в Telegram-канале Astanovka_98 и в паблике astana_pokazhet в Instagram.

На них видно, как манипулятор поднимает на линию некую машину, похожую на вагон поезда.

"Это что, вагоны LRT?", "Так будут выглядеть вагоны?", "Как из прошлого", "Это испытательный состав. Вагоны LRT современные, не переживайте", - предположили пользователи Сети.

В пресс-службе City Transportation Systems корреспонденту NUR.KZ прояснили ситуацию.

"Это маневровый тягач, предназначенный для строительства рельсовых путей LRT", - заявил в компании.

Стоит отметить, что ранее в CTS показали, как будут выглядеть вагоны LRT. Их производство ведется в китайском городе Таншань. Первая партия включает 19 вагонов.

А в марте компания CTS показала первую достроенную станцию LRT в Астане, расположенную по проспекту Кабанбай батыра в районе Международного аэропорта Астаны.

Напомним, в сентябре прошлого года сообщалось, что в Астане полностью завершили возведение опор LRT. Всего их предусматривалось 799.

В начале декабря в Астане была завершена укладка первых 500 метров рельсов на опытном участке LRT.

Кроме того, в конце прошлого года в столице приступили к строительству депо LRT - оно будет располагаться в районе международного аэропорта.

А в начале октября аким Астаны Женис Касымбек на встрече с жителями района Нура рассказал, как будет идти дальнейшее строительство LRT и когда проект завершат.