Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Когда первые вагоны LRT прибудут в Астану

Опубликовано:

Производство вагонов
Вагон. Фото: facebook.com/CityTransportationSystems

Компания City Transportation Systems сообщила на своей странице в Facebook о подготовке LRT в Астане к тестовой эксплуатации, передает NUR.KZ.

В рамках проекта легкорельсового транспорта (LRT) осуществляется производство подвижного состава. По информации компании, из 19 запланированных вагонов в работе находятся шесть.

"На двух вагонах завершены покраска, установка окон и дверей, монтаж внутренней отделки, пола, крыши, систем кондиционирования, освещения, мультимедиа и мониторов. Следующий этап – установка колесных пар, подвески и ходовой части. Еще четыре вагона находятся на стадии сборки кузовных конструкций".

Как пояснили в CTS, поезда будут беспилотными и оснащены системой автоматизации уровня GOA 4, включающей автоматическое управление, мониторинг технического состояния и систему предотвращения столкновений.

Прибытие первых вагонов в Астану ожидается в сентябре.

Затем начнется этап тестовой эксплуатации.

Напомним, на днях появившиеся в Сети фото и видео озадачили казахстанцев - пользователи посчитали, что на линию грузили вагоны, и удивились их внешнему виду "словно из прошлого".

В пресс-службе City Transportation Systems корреспонденту NUR.KZ прояснили ситуацию.

"Это маневровый тягач, предназначенный для строительства рельсовых путей LRT", - сообщили в компании.

Позже маневренный тягач, озадачивший казахстанцев и привлекший всеобщее внимание, сняли на видео вблизи.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2233376-kogda-pervye-vagony-lrt-pribudut-v-astanu/