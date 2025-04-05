Когда первые вагоны LRT прибудут в Астану

Компания City Transportation Systems сообщила на своей странице в Facebook о подготовке LRT в Астане к тестовой эксплуатации, передает NUR.KZ.

В рамках проекта легкорельсового транспорта (LRT) осуществляется производство подвижного состава. По информации компании, из 19 запланированных вагонов в работе находятся шесть.

"На двух вагонах завершены покраска, установка окон и дверей, монтаж внутренней отделки, пола, крыши, систем кондиционирования, освещения, мультимедиа и мониторов. Следующий этап – установка колесных пар, подвески и ходовой части. Еще четыре вагона находятся на стадии сборки кузовных конструкций".

Как пояснили в CTS, поезда будут беспилотными и оснащены системой автоматизации уровня GOA 4, включающей автоматическое управление, мониторинг технического состояния и систему предотвращения столкновений.

Прибытие первых вагонов в Астану ожидается в сентябре.

Затем начнется этап тестовой эксплуатации.

Напомним, на днях появившиеся в Сети фото и видео озадачили казахстанцев - пользователи посчитали, что на линию грузили вагоны, и удивились их внешнему виду "словно из прошлого".

В пресс-службе City Transportation Systems корреспонденту NUR.KZ прояснили ситуацию.

"Это маневровый тягач, предназначенный для строительства рельсовых путей LRT", - сообщили в компании.

Позже маневренный тягач, озадачивший казахстанцев и привлекший всеобщее внимание, сняли на видео вблизи.