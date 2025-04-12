Тестовое испытание LRT без пассажиров в Астане будет длиться полгода

В сентябре в Астане планируют начать тестовое испытание LRT, однако в течение примерно 6 месяцев пассажиров в этом задействовать не будут, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Как сообщается в Telegram-канале правительства Казахстана, премьер-министру страны Олжасу Бектенову сообщили о темпах строительства LRT на площадке станции 112.

Ему сообщили, что сейчас на объекте ведется укладка рельсов - работы завершены на участке протяженностью 2 км. Кроме того, председатель правления ТОО "CTS" Асылбек Дуйсебаев сообщил, что в сентябре планируется начать тестовую эксплуатацию LRT, что подразумевает обкатку поездов без пассажиров. Сообщается, что тестовый период будет продолжаться порядка 6 месяцев.

"Премьер-министру презентован проект благоустройства территории вдоль LRT. От аэропорта до улицы Рыскулова планируется высадить крупномерные деревья и многолетние кустарники, установить системы автоматического полива.

Зона вдоль проспекта Кабанбай батыра до улицы Сыганак отведена под организацию общественных пространств - установку детских и спортивных площадок, обустройство пешеходных маршрутов. Далее до железнодорожного вокзала-2, в зоне наиболее интенсивного пассажиропотока, будут предусмотрены парковочные пространства, оборудованы велодорожки, созданы зеленые насаждения", - сказано в сообщении.

Напомним, о том, что этой осенью в Астане планируют начать тестирование LRT, в январе этого года сообщил аким столицы Женис Касымбек. А на прошлой неделе также стало известно, когда первые вагоны LRT прибудут в Астану.

В этом месяце появившиеся в Сети фото и видео озадачили казахстанцев - пользователи посчитали, что на линию грузили вагоны, и удивились их внешнему виду "словно из прошлого". Но в пресс-службе City Transportation Systems корреспонденту NUR.KZ прояснили ситуацию.

В сентябре прошлого года сообщалось, что в Астане полностью завершили возведение опор LRT. Всего их предусматривалось 799. В начале декабря в Астане была завершена укладка первых 500 метров рельсов на опытном участке LRT.

Кроме того, в конце прошлого года в столице приступили к строительству депо LRT - оно будет располагаться в районе международного аэропорта.

А в начале октября аким Астаны Женис Касымбек на встрече с жителями района "Нура" рассказал, как будет идти дальнейшее строительство LRT и когда проект завершат.