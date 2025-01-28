Тестовое испытание LRT начнется в сентябре, заявил Касымбек

Этой осенью в Астане планируют начать тестирование LRT. Об этом на расширенном заседании правительства сообщил аким столицы Женис Касымбек, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Касымбека, в декабре 2024 года была утверждена комплексная программа развития транспортной системы.

"На фоне роста в столице автомобильного трафика акценты сделаны на развитие общественного транспорта, повышение пропускной способности дорог, строительство новых мостов, совершенствование работы парковочных пространств", - рассказал Касымбек.

Аким отметил, что ежедневно на городские маршруты в Астане выходят более 1600 автобусов.

"За два года парк общественного транспорта столицы обновлен на 45%. Благодаря вашей поддержке проект LRT выходит на финишную прямую. Летом завершается полностью строительная работа. В сентябре прибудут первые поезда, после чего начинается активное тестовое испытание. В городе продолжается активная работа по формированию современного комфортного экологического облика", - проинформировал президента аким столицы.

Напомним, в сентябре прошлого года сообщалось, что в Астане полностью завершили возведение опор LRT. Всего их предусматривалось 799.

В начале декабря в Астане была завершена укладка первых 500 метров рельсов на опытном участке LRT.

Кроме того, в конце прошлого года в столице приступили к строительству депо LRT - оно будет располагаться в районе международного аэропорта.

А в начале октября аким Астаны Женис Касымбек на встрече с жителями района "Нура" рассказал, как будет идти дальнейшее строительство LRT и когда проект завершат.

Добавим также, жители столицы стали чаще жаловаться на пробки, особенно в вечернее время. В столичном акимате поясняли, что причина кроется в непогоде, авариях.

Чтобы разгрузить движение, в октябре в Астане запустили движение по улице Толе би - от улицы К. Мухамедханова до улицы Халифы бен Зейда Аль Нахайяна. Кроме этого, было открыто движение по улице Айтматова: новый участок дороги от ул. Сыганак до пр. Улы Дала представляет собой восьмиполосную магистраль.