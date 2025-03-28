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МЧС: Оперштаб по контролю за сейсмообстановкой в Казахстане перешел на круглосуточную работу

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Работа оперштаба
Работа оперштаба. Фото: МЧС РК

Оперативный штаб по контролю за сейсмообстановкой перешел на круглосуточный режим работы в Казахстане в связи с возможными рисками сейсмоактивности, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале, силы и средства гражданской защиты приведены в готовность.

"По поручению Главы МЧС Казахстана оперативный штаб по контролю за сейсмообстановкой перешел на круглосуточный режим работы. Меры направлены на оперативное реагирование и минимизацию последствий возможных природных катастроф", - отмечается в сообщении.

Так, на базе Командного центра МЧС РК под председательством вице-министра по чрезвычайным ситуациям Батырбека Абдышева прошло совещание с участием представителей гос органов.

Обсуждены вопросы повышения координации между ведомствами и улучшения готовности сил гражданской защиты, а также актуализированы планы действий по ликвидации последствий ЧС. В готовность приведены оперативные группировки спасателей из близлежащих территориальных подразделений.

Кроме этого, для межведомственной координации в жамбылский регион убыла оперативная группа МЧС в составе руководства МЧС. Группировки спасателей и специальная техника, по данным ведомства, уже передислокации в сейсмоопасных населенных пунктах Жамбылской области для быстрого реагирования на угрозы.

Напомним, сегодня ночью в Жамбылской области произошло землетрясение. Сильнее всего его почувствовали жители сел Мерке и Кулан, в первом интенсивность составила 5 баллов, во втором - 4 балла.

Жители села Мерке стали делиться в социальных сетях кадрами, на которых был запечатлен момент землетрясения.

На базе командного центра МЧС Казахстана развернули оперативный штаб по контролю за сейсмической обстановкой.

В ведомстве отмечали, что информация о пострадавших не поступала, а объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.

Позже стало известно, что трещины появились в ряде зданий.

Днем жители региона вновь почувствовали землетрясение - сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 28 марта 2025 года в 16:00 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.

Позже в Жамбылскую область была направлена правительственная рабочая группа для анализа ситуации, принятия мер и оценки ущерба.

Премьер-министр поручил в приоритетном порядке держать на контроле ситуацию на социальных объектах, объектах жизнеобеспечения, дорожных коммуникаций, промышленных предприятиях.

Также о ситуации в регионе доложили президенту Касым-Жомарту Токаеву.

По обновленным данным ДЧС Жамбылской области, в двух районах в результате землетрясения пострадали 23 объекта - трещины выявлены в 11 социальных объектах и 12 частных домах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2231462-mchs-opershtab-po-kontrolyu-za-seysmoobstanovkoy-v-kazahstane-pereshel-na-kruglosutochnuyu-rabotu/