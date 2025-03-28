Токаеву доложили о ситуации в Жамбылской области после землетрясений
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Касым-Жомарт Токаев заслушал доклады акима Жамбылской области Ербола Карашукеева и министра по ЧС Чингиса Аринова о положении дел в регионе после землетрясения, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Премьер-министру Олжасу Бектенову поручено оказать помощь в восстановлении и ремонте социальных объектов, жилых домов.
Ситуация в области находится под контролем правительства.
Стоит отметить, что в Жамбылскую область направлена правительственная рабочая группа для анализа ситуации, принятия мер и оценки ущерба.
Премьер-министр поручил в приоритетном порядке держать на контроле ситуацию на социальных объектах, объектах жизнеобеспечения, дорожных коммуникаций, промышленных предприятиях.
Напомним, сегодня ночью в Жамбылской области произошло землетрясение. Сильнее всего его почувствовали жители сел Мерке и Кулан, в первом интенсивность составила 5 баллов, во втором - 4 балла.
Жители села Мерке стали делиться в социальных сетях кадрами, на которых был запечатлен момент землетрясения.
На базе командного центра МЧС Казахстана развернули оперативный штаб по контролю за сейсмической обстановкой.
В ведомстве отмечали, что информация о пострадавших не поступала, а объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.
Позже стало известно, что трещины появились в ряде зданий.
Днем жители региона вновь почувствовали землетрясение - сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 28 марта 2025 года в 16:00 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2231399-tokaev-zaslushal-doklady-akima-zhambylskoy-oblasti-i-glavy-mchs-posle-zemletryaseniya/