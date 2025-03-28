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Правительственную группу направили в Жамбылскую область из-за землетрясений

Опубликовано:

Здание правительства в Астане
Здание правительства в Астане. Фото: primeminister.kz

В Жамбылскую область направлена правительственная рабочая группа для анализа ситуации, принятия мер и оценки ущерба, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

"По поручению премьер-министра Олжаса Бектенова в связи с произошедшими землетрясениями для содействия местным исполнительным органам Жамбылской области в вопросах анализа ситуации, принятия оперативных мер, выявления и оценки ущерба направлена правительственная рабочая группа во главе с вице-министром по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении.

В состав группы также вошли председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства промышленности и строительства, руководство филиала АО "КазНИИСА", представители аппарата правительства.

Премьер-министр поручил в приоритетном порядке держать на контроле ситуацию на социальных объектах, объектах жизнеобеспечения, дорожных коммуникаций, промышленных предприятиях.

Кроме того, поручено увеличить количество мобильных групп по обследованию объектов, оценке и сбора данных на предмет наличия разрушений.

Напомним, сегодня ночью в Жамбылской области произошло землетрясение. Сильнее всего его почувствовали жители сел Мерке и Кулан, в первом интенсивность составила 5 баллов, во втором - 4 балла.

Жители села Мерке стали делиться в социальных сетях кадрами, на которых был запечатлен момент землетрясения.

На базе командного центра МЧС Казахстана развернули оперативный штаб по контролю за сейсмической обстановкой.

В ведомстве отмечали, что информация о пострадавших не поступала, а объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.

Позже стало известно, что трещины появились в ряде зданий.

Днем жители региона вновь почувствовали землетрясение - сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 28 марта 2025 года в 16:00 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2231393-zemletryasenie-na-yuge-kazahstana-v-zhambylskuyu-oblast-napravlena-pravitelstvennaya-gruppa/