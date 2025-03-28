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Землетрясения в Жамбылской области: в ДЧС назвали количество поврежденных зданий

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Қазақ тілінде оқу
Трещины на здании
Трещины на здании. Иллюстративное фото: Paolo74s/Getty Images

В двух районах Жамбылской области в результате землетрясения пострадали 23 объекта - трещины выявлены в 11 социальных объектах и 12 частных домах, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

"Комиссией установлены трещины в 11 зданиях социальных объектов и 12 частных жилых домах в Меркенском районе и районе имени Т. Рыскулова. Комиссия продолжает работу. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении ДЧС Жамбылской области.

Отмечается, что силы и средства ДЧС Жамбылской области, а также службы гражданской защиты находятся в полной готовности к реагированию на возможные последствия.

В ведомстве призывают граждан воздержаться от распространения ложных сведений и полагаться только на официальные источники.

Напомним, сегодня ночью в Жамбылской области произошло землетрясение. Сильнее всего его почувствовали жители сел Мерке и Кулан, в первом интенсивность составила 5 баллов, во втором - 4 балла.

Жители села Мерке стали делиться в социальных сетях кадрами, на которых был запечатлен момент землетрясения.

На базе командного центра МЧС Казахстана развернули оперативный штаб по контролю за сейсмической обстановкой.

В ведомстве отмечали, что информация о пострадавших не поступала, а объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.

Позже стало известно, что трещины появились в ряде зданий.

Днем жители региона вновь почувствовали землетрясение - сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 28 марта 2025 года в 16:00 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.

Позже в Жамбылскую область была направлена правительственная рабочая группа для анализа ситуации, принятия мер и оценки ущерба.

Премьер-министр поручил в приоритетном порядке держать на контроле ситуацию на социальных объектах, объектах жизнеобеспечения, дорожных коммуникаций, промышленных предприятиях.

Также о ситуации в регионе доложили президенту Касым-Жомарту Токаеву.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2231427-zemletryaseniya-v-zhambylskoy-oblasti-v-dchs-nazvali-kolichestvo-povrezhdennyh-zdaniy/