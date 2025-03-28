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Землетрясение снова почувствовали на юге Казахстана

Опубликовано:

Жамбылская область
Жамбылская область. Иллюстративное фото: gov.kz

Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 28 марта 2025 года в 16 часов 00 минут по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, ощутимость зарегистрирована в Жамбылской области.

Расчетная интенсивность уточняется.

Очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Напомним, сегодня в 03:42 в Жамбылской области произошло землетрясение. Сильнее всего его почувствовали жители сел Мерке и Кулан, в первом интенсивность составила 5 баллов, во втором - 4 балла.

Жители села Мерке стали делиться в социальных сетях кадрами, на которых был запечатлен момент землетрясения.

На базе командного центра МЧС Казахстана развернули оперативный штаб по контролю за сейсмической обстановкой.

В ведомстве отмечали, что информация о пострадавших не поступала, а объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.

Позже стало известно, что трещины появились в ряде зданий.

Также сегодня в центральной части Мьянмы произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7, с последующим толчком 6,4.

Тряска дошла и до Таиланда - в Бангкоке сотни людей в панике выбежали на улицы, во многих зданиях начали проводить эвакуацию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2231354-zemletryasenie-snova-pochuvstvovali-na-yuge-kazahstana/