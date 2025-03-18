"Риск переливов": названы регионы с наибольшим количеством "опасных" участков дорог в Казахстане

В этом году на автомобильных дорогах в Казахстане выявлено 326 паводкоопасных участков протяженностью почти в 100 км, где есть риски переливов, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".

"В настоящее время в целях пропуска талых вод и предотвращения переливов через проезжую часть ведутся активные работы по очистке и открытию водопропускных труб после зимнего периода. По состоянию на сегодня из 8 891 трубы открыто 7 294 (82% от плана). Для обеспечения противопаводковых мероприятий задействовано 1 038 единиц специализированной техники и 1 700 персонала", - проинформировали в пресс-службе компании.

Отмечается, что в этом году на автомобильных дорогах республиканского значения выявлено 326 паводкоопасных участков общей протяженностью 96,5 км, где есть риск переливов и разрушений во время паводка.

"Наибольшее количество таких участков сконцентрировано в девяти областях: Акмолинской (40), Костанайской (37), Северо-Казахстанской (35), Актюбинской (31), Алматинской (29), Карагандинской (25), Атырауской (24), Восточно-Казахстанской (22) и Абай (22)", - отмечается в сообщении.

Накануне сообщалось, что окраины Петропавловска могут вновь остаться под талыми водами - из-за резкого потепления снег стремительно тает. Вода уже подступила к домам.

А для жителей села Уил Актюбинской области построят временный мост, так как ранее большой мост до села уже разрушило талыми водами.

До этого мы писали, что большой мост у въезда в село Уил разрушил паводок прошлого года, поэтому здесь пользовались временной переправой. А в этом году из-за потепления и талых вод поднялся уровень реки, временную переправу размыло.

На днях в связи с резким потеплением и интенсивным таянием снега в Костанайской области произошел также перелив воды через автомобильную дорогу республиканского значения. В "КазАвтоЖоле" отметили, что данный участок расположен в нейтральной зоне между Казахстаном и Россией.

Отметим, что ранее Олжас Бектенов вновь напомнил акимам о персональной ответственности за подготовку к паводкам.

Тогда же министр по ЧС Чингис Аринов во время брифинга рассказал, что 1223 населенных пункта в стране могут остаться под водой в текущем году. А синоптики перечислили районы в каждой области Казахстана, где этой весной возможны паводки.

В начале марта в правительстве еще раз назвали регионы с высоким риском паводков в весенний период.