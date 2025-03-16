В одно из сел Актюбинской области можно попасть только на лодке (видео)

В село Уил в Актюбинской области можно попасть только на моторной лодке. С утра 15 марта в населенный пункт остановили транспортное сообщение, передает "Диапазон".

Большой мост у въезда в районный центр разрушился в паводок прошлого года, поэтому здесь пользовались временной переправой. Однако, как рассказал аким района Аскар Казыбаев, из-за потепления и талых вод поднялся уровень Уила, временную переправу размыло.

"Переезд для транспорта остановлен. Проводятся работы по приведению переправы в порядок. В течение суток ее восстановят", - заявил Аскар Казыбаев 15 марта.

Вчера днем в ДЧС Актюбинской области сообщили, что на переправе уложили 3 трубы, ее укрепляют мешками с песком. На подмогу спасателям в районный центр направили военнослужащих войсковой части 20982.

Накануне вечером из областного акимата поступила информация, что переправу восстановили, а в 20.20 житель Уила прислал в редакцию “Диапазона” видео, и показал, что переправу прорвало.

На это в ДЧС сообщили, что насыпь открыли специально для спуска накопившихся талых вод в ночное время.

"Это сделали для транзита воды, чтобы снизить ее уровень и чтобы не было напора на временную переправу. 16 марта там уложат трубу, сделают насыпь, дорогу откроют",- пояснили в пресс-службе ДЧС Актюбинской области.

Однако дорогу так и не открыли. Для переправы людей через реку дежурят на моторной лодке. Перебраться на ней можно с 8 утра до 19 часов вечера.

Издание отмечает, что на строительство моста через реку Уил выделили 2,6 млрд тенге. 26 января проект прошел экспертизу.

Напомним, сегодня в связи с резким потеплением и интенсивным таянием снега в Костанайской области произошел перелив воды через автомобильную дорогу республиканского значения "Подъезд к с. Мариновка". Протяженность участка перелива составляет около 40 метров, глубина воды - до 10 см. В "КазАвтоЖоле" отметили, что данный участок расположен в нейтральной зоне между Казахстаном и Россией на реке Желкуар (суходол). Из-за отсутствия мостового перехода перелив происходит ежегодно.

Недавно в Уральске из-за обильного таяния снега талой водой залило внутригородскую дорогу. На место выехали сотрудники МЧС, полиции и МИО.