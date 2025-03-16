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Перелив воды произошел в нейтральной зоне между Казахстаном и Россией (видео)

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Перелив воды в Костанайской области
Перелив воды. Кадр из видео: t.me/qazavtojol

Перелив воды произошел на участке республиканской автодороги "Подъезд к селу Мариновка". Участок расположен в нейтральной зоне между Казахстаном и Россией, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Как сообщается в официальном Telegram-канале нацкомпании, 16 марта 2025 года в 11.00 в связи с резким потеплением и интенсивным таянием снега в Костанайской области произошел перелив воды через автомобильную дорогу республиканского значения KZ 10-05 "Подъезд к с. Мариновка" (км 9). Протяженность участка перелива составляет около 40 метров, глубина воды - до 10 см.

"Данный участок расположен в нейтральной зоне между Республикой Казахстан и Российской Федерацией на реке Желкуар (суходол). Из-за отсутствия мостового перехода на этом участке перелив происходит ежегодно.

На месте перелива организовано круглосуточное дежурство, установлены сигнальные столбики. Для обеспечения безопасности задействованы 2 единицы спецтехники и 3 специалиста. Ограничений движения по автодороге на текущий момент нет", - рассказали в "КазАвтоЖоле".

Здесь добавили, что в связи с расположением данного участка в нейтральной зоне ведутся переговоры с Российской Федерацией о совместном строительстве мостового перехода.

Напомним, ранее премьер Казахстана Олжас Бектенов провел заседание республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий. Как выяснилось, в зоне высокого риска оказались такие регионы, как Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Костанайская, Актюбинская области и области Абай, Ұлытау; среднего риска - Алматинская, Жетісу, Жамбылская, Западно-Казахстанская и Атырауская области.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2228435-pereliv-vody-proizoshel-v-neytralnoy-zone-mezhdu-kazahstanom-i-rossiey-video/