"Через реку на лодках": для жителей села в Актюбинской области строят временный мост

Для жителей села Уил Актюбинской области построят временный мост, так как ранее большой мост до села разрушило талыми водами, передает NUR.KZ со ссылкой акимат региона.

Накануне мы писали, что большой мост у въезда в село Уил разрушил паводок прошлого года, поэтому здесь пользовались временной переправой. А в этом году из-за потепления и талых вод поднялся уровень реки, временную переправу размыло.

Отмечалось, что до села можно добраться только на лодке, а в акимате обещали восстановить переправу в течение суток. Но, как сегодня сообщили в Instagram-аккаунте акимата Актюбинской области, было решено построить технический мост для восстановления сообщения с населенным пунктом.

"В связи с паводком ведутся работы по строительству временного технического моста рядом со строящимся мостом через реку Уил. В работе на этом участке задействовано 25 единиц спецтехники и около 75 человек. На сегодня выполнено 75-80% работ.

Для прочности конструкции специально укладывают меловый и глинистый грунты, устанавливают оставшиеся опоры, после чего движение по мосту будет запущено", - сообщил заместитель акима Уилского района Нуржау Тургамбеков.

Отмечается, что на данный момент жители Уилского района все еще переправляются через реку на лодках. Спасатели перевезли через реку 348 человек, в том числе 49 детей.

Напомним, накануне в связи с резким потеплением и интенсивным таянием снега в Костанайской области произошел перелив воды через автомобильную дорогу республиканского значения. В "КазАвтоЖоле" отметили, что данный участок расположен в нейтральной зоне между Казахстаном и Россией.

Недавно в Уральске из-за обильного таяния снега талой водой залило внутригородскую дорогу. На место выехали сотрудники МЧС, полиции и МИО. А на прошлой неделе в селе Индербор Атырауской области из-за резкого потепления возник сход мощного потока воды. Сейчас ситуация стабильна.