"Идет омоложение партии": Жигули Дайрабаев прокомментировал свой уход с поста

Депутат Жигули Дайрабаев в кулуарах мажилиса прокомментировал свое освобождение от должности заместителя председателя партии "Ауыл", передает NUR.KZ.

"Меня никто не снимал с должности, у нас идет омоложение партии. Давайте этот вопрос оставим, у вас свое мнение", - сказал Жигули Дайрабаев.

Напомним, Жигули Дайрабаева освободили от должности в партии в конце февраля этого года.

Ранее сыновей Жигули Дайрабаева приговорили к условному сроку – суд установил, что они получили государственные субсидии за приобретенные саженцы клубники. Указывалось, что часть денег они похитили и потратили на личные нужды. Ущерб, причиненный государству, составил 550,8 млн тенге.

Общественность обрушилась с критикой на депутата, заявив, что в связи с этим тот должен сдать свой мандат. Дайрабаев в свою очередь заявил, что не видит то никаких причин, а партия "ожидает от него многого". В его защиту высказывались и однопартийцы.

Позже Дайрабаеву доводилось комментировать слухи о махинациях с недвижимостью и удержанию его сыновьями человека в рабстве.

Отметим, что во время выборов 2022 года Жигули Дайрабаев выдвигался кандидатом в президенты от партии "Ауыл". Тогда же он рассказывал, откуда у него такое имя.