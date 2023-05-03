Жигули Дайрабаев прокомментировал слухи о махинациях с недвижимостью

Жигули Дайрабаев. Фото: официальная страница Дайрабаева в Facebook

Слухи в соцсетях о своем участии в незаконных действиях с недвижимостью прокомментировал депутат мажилиса Жигули Дайрабаев на официальной Facebook-странице.

Депутат отреагировал на информацию о незаконных действиях с недвижимостью.

"Из-за того, что очень много работы, нет времени реагировать на тех, кто распространяет обо мне слухи в социальных сетях. Прошу прощения (за долгий ответ - прим. ред.). Теперь у меня есть возможность дать полный ответ. Меня обвиняют по двум эпизодам. Первый – дом, купленный в Мерке, а второй – земля в поселке Кенес", – написал Дайрабаев.

Он подробно высказался о слухах, связанных с домом в поселке Мерке.

"Наш договор, заключенный через нотариуса, является законным, и права собственников жилья сохранены. Я даже не знаю гражданина, который требует деньги. Насколько я знаю, он бывший муж женщины, которая продала дом. Я не тот человек, который вмешивается в отношения взрослых людей.

Этот гражданин воспользовался моим положением и выбрал путь вымогательства. Скажу, что это не в первый раз. Некоторое время назад человек, обвинивший меня, был наказан и оштрафован судом за клевету на меня. Если они не прекратят это делать, мне снова придется обращаться в суд", – заявил мажилисмен.

Он также прокомментировал слухи о махинациях с землей.

"Эти события произошли 20 лет назад. Владельцами компании, которые имеют отношения к этой земле, являются братья Иембердиевы (Ерлан и Нурлан Ергешбаулы). Сейчас они в Казахстане. Если не ошибаюсь, они живут в Алматы. Это собственники и земли, и денег. Я не имею к этому делу никакого отношения. Когда-то я был просто наемным работником.

В районе Мерке у меня нет ни одного метра земли. Поэтому я считаю, что жалобы недовольных жителей села следует направлять Иембердиевым. Было бы лучше, если бы сельчане не обвиняли меня без оснований, а обратились ко мне за помощью. Еще не поздно", – говорится в публикации Дайрабаева.

Напомним, в сентябре прошлого года Жигули Дайрабаев был выдвинут кандидатом в президенты Казахстана от партии "Ауыл". По итогам выборов он набрал 3,68% голосов избирателей и оказался на четвертом месте в списке кандидатов.

В марте текущего года состоялись выборы в мажилис и маслихаты. За "Ауыл", по данным ЦИК, проголосовали 10,90%, или 693 938 избирателей. В итоге партия получила 8 мандатов, один из которых занял Жигули Дайрабаев. А 28 марта ЦИК зарегистрировала его как депутата мажилиса.

Добавим, что в начале апреля стало известно, что сыновей Дайрабаева приговорили к условному сроку – суд установил, что они получили госсубсидии за приобретенные саженцы клубники. Часть денег они похитили и потратили на личные нужды. Ущерб, причиненный государству, составил 550,8 млн тенге.

В связи с этим журналисты поинтересовались, могут ли отозвать мандат депутата Дайрабаева из-за проступка его сыновей.

"Жигули Дайрабаев не будет сдавать мандат из-за приговора его сыновьям. Я выскажу позицию фракции: не можем его в чем-то винить", – ответил депутат Анас Баккожаев, член фракции партии "Ауыл".

Позже приговор, вынесенный его сыновьям, прокомментировал и сам Дайрабаев. Он выразил коллегам благодарность за поддержку и проявление сострадания. Также журналисты поинтересовались у него, сложит ли он свой мандат депутата, если его сыновья проиграют апелляцию. Мажилисмен ответил, что это покажет время.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2019125-zhiguli-dayrabaev-prokommentiroval-sluhi-o-mahinatsiyah-s-nedvizhimostyu/