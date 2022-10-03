Кандидат в президенты Жигули Дайрабаев рассказал, откуда у него такое имя

Жигули Дайрабаев. Фото: Facebook / Жигули Дайрабаев

Кандидат в президенты Республики Казахстан Жигули Дайрабаев рассказал о происхождении своего необычного имени. Политик признался, что с гордостью носит его.

Претендент на пост президента РК в беседе с корреспондентами Sputnik Казахстан рассказал, что имя ему дал покойный отец.

Как заявил политик, казахи – народ и мечтательный, и ставящий цели. Желая, чтобы сын в будущем был большим человеком, как Жигулевские горы, отец дал ему такое имя.

"Слава Всевышнему, думаю, что я своим трудом и работой доказываю, что соответствую имени, которое дал мне покойный отец. Знающие историю понимают, что это в честь Жигулевских гор", – сказал Дайрабаев.

Жигулевские горы – часть Приволжской возвышенности на правом берегу Волги.

Напомним, что на прошлой неделе народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" выдвинула своего кандидата на предстоящие президентские выборы. Им стал Жигули Дайрабаев. Политик является председателем Комитета агропромышленного комплекса президиума НПП "Атамекен" и председателем Ассоциации фермеров Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1990852-kandidat-v-prezidenty-zhiguli-dayrabaev-rasskazal-otkuda-u-nego-takoe-imya/