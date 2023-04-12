"Почему я должен уходить?": Дайрабаев впервые высказался о приговоре своим сыновьям

Жигули Дайрабаев. Фото: Facebook парақшасынан

Депутат мажилиса парламента Жигули Дайрабаев на заседании палаты впервые прокомментировал приговор, вынесенный его сыновьям на прошлой неделе, передает корреспондент NUR.KZ.

Жигули Дайрабаев выразил коллегам благодарность за поддержку и проявление сострадания.

"Я высоко ценю это. Конечно, мои дети тоже борются за справедливость, и поэтому я почему должен уходить с поста депутата мажилиса? Меня партия "Ауыл" выдвинула и ожидает от меня многого", – заявил он.

Ранее по этому поводу высказались его коллеги по фракции.

"Жигули Дайрабаев не будет сдавать мандат из-за приговора его сыновьям. Я выскажу позицию фракции: не можем его в чем-то винить", – говорил депутат Анас Баккожаев.

Тогда он подчеркнул, что сыновья Дайрабаева уже взрослые, и должны сами отвечать за свои действия.

Напомним, что в пятницу, 7 апреля, сыновей депутата мажилиса Жигули Дайрабаева приговорили к условному сроку – суд установил, что они получили госсубсидии за приобретенные саженцы клубники. Часть денег они похитили и потратили на личные нужды. Ущерб, причиненный государству, составил 550,8 млн тенге.

Дело сына Даулета Турлыханова

Напомним, что в Казахстане также идет разбирательство по громкому делу против сына другого депутата мажилиса – Даулета Турлыханова.

Так, в феврале юрист Анна Чернова сообщила, что она и ее супруг Олег пытались остановить молодого человека, который якобы наносил удары девушке. Юрист заявляла, что после этого нападавший парень переключил свое внимание на нее и супруга и нанес им удары.

Обидчиком оказался сын известного спортсмена, заслуженного тренера РК Даулета Турлыханова. Сам спортсмен позже прокомментировал конфликт, произошедший с его сыном и юристами.

Также подробности дела о конфликте сына Даулета Турлыханова и Олега и Анны Черновых рассказали в Главной военной прокуратуре.

В ведомстве отметили, что сын Турлыханова является военнослужащим. Уголовное дело было передано по подследственности в Управление военной полиции Алматинского регионального гарнизона.

Недавно стало известно, что следствие по делу было завершено и его собираются передать в суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2016444-pochemu-ya-dolzhen-uhodit-dayrabaev-vpervye-vyskazalsya-o-prigovore-svoim-synovyam/