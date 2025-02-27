Жигули Дайрабаева освободили от должности в партии
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Депутат мажилиса Жигули Дайрабаев освобожден от должности заместителя председателя партии "Ауыл", передает NUR.KZ со ссылкой на официальное объявление партии.
На официальном сайте партии "Ауыл" в разделе "Объявления" опубликованы два документа об итогах последнего заседания президиума политсовета партии.
Всего в повестке заседания было два вопроса. Первым вопросом было рассмотрено нарушение устава партии одним из филиалов. Вторым – освобождение от должности заместителя председателя партии Жигули Дайрабаева.
"Члены президиума единогласно проголосовали за данное решение", – говорится в опубликованном пресс-релизе партии.
7 апреля 2022 года сыновей Жигули Дайрабаева приговорили к условному сроку – суд установил, что они получили государственные субсидии за приобретенные саженцы клубники. Указывалось, что часть денег они похитили и потратили на личные нужды. Ущерб, причиненный государству, составил 550,8 млн тенге.
Общественность обрушилась с критикой на депутата, заявив, что в связи с этим тот должен сдать свой мандат. Дайрабаев в свою очередь заявил, что не видит то никаких причин, а партия "ожидает от него многого". В его защиту высказывались и однопартийцы.
Позже Дайрабаеву доводилось комментировать слухи о махинациях с недвижимостью и удержанию его сыновьями человека в рабстве.
Отметим, что во время выборов 2022 года Жигули Дайрабаев выдвигался кандидатом в президенты от партии "Ауыл". Тогда же он рассказывал, откуда у него такое имя.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2224308-zhiguli-dayrabaeva-osvobodili-ot-dolzhnosti-v-partii/