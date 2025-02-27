Политика

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Жигули Дайрабаева освободили от должности в партии

Опубликовано:

Жигули Дайрабаев
Жигули Дайрабаев. Фото: Facebook / Жигули Дайрабаев

Депутат мажилиса Жигули Дайрабаев освобожден от должности заместителя председателя партии "Ауыл", передает NUR.KZ со ссылкой на официальное объявление партии.

На официальном сайте партии "Ауыл" в разделе "Объявления" опубликованы два документа об итогах последнего заседания президиума политсовета партии.

Всего в повестке заседания было два вопроса. Первым вопросом было рассмотрено нарушение устава партии одним из филиалов. Вторым – освобождение от должности заместителя председателя партии Жигули Дайрабаева.

"Члены президиума единогласно проголосовали за данное решение", – говорится в опубликованном пресс-релизе партии.

7 апреля 2022 года сыновей Жигули Дайрабаева приговорили к условному сроку – суд установил, что они получили государственные субсидии за приобретенные саженцы клубники. Указывалось, что часть денег они похитили и потратили на личные нужды. Ущерб, причиненный государству, составил 550,8 млн тенге.

Общественность обрушилась с критикой на депутата, заявив, что в связи с этим тот должен сдать свой мандат. Дайрабаев в свою очередь заявил, что не видит то никаких причин, а партия "ожидает от него многого". В его защиту высказывались и однопартийцы.

Позже Дайрабаеву доводилось комментировать слухи о махинациях с недвижимостью и удержанию его сыновьями человека в рабстве.

Отметим, что во время выборов 2022 года Жигули Дайрабаев выдвигался кандидатом в президенты от партии "Ауыл". Тогда же он рассказывал, откуда у него такое имя.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2224308-zhiguli-dayrabaeva-osvobodili-ot-dolzhnosti-v-partii/