Жигули Дайрабаева освободили от должности в партии

Депутат мажилиса Жигули Дайрабаев освобожден от должности заместителя председателя партии "Ауыл", передает NUR.KZ со ссылкой на официальное объявление партии.

На официальном сайте партии "Ауыл" в разделе "Объявления" опубликованы два документа об итогах последнего заседания президиума политсовета партии.

Всего в повестке заседания было два вопроса. Первым вопросом было рассмотрено нарушение устава партии одним из филиалов. Вторым – освобождение от должности заместителя председателя партии Жигули Дайрабаева.

"Члены президиума единогласно проголосовали за данное решение", – говорится в опубликованном пресс-релизе партии.

7 апреля 2022 года сыновей Жигули Дайрабаева приговорили к условному сроку – суд установил, что они получили государственные субсидии за приобретенные саженцы клубники. Указывалось, что часть денег они похитили и потратили на личные нужды. Ущерб, причиненный государству, составил 550,8 млн тенге.

Общественность обрушилась с критикой на депутата, заявив, что в связи с этим тот должен сдать свой мандат. Дайрабаев в свою очередь заявил, что не видит то никаких причин, а партия "ожидает от него многого". В его защиту высказывались и однопартийцы.

Позже Дайрабаеву доводилось комментировать слухи о махинациях с недвижимостью и удержанию его сыновьями человека в рабстве.

Отметим, что во время выборов 2022 года Жигули Дайрабаев выдвигался кандидатом в президенты от партии "Ауыл". Тогда же он рассказывал, откуда у него такое имя.