"Это все неправда": Дайрабаев о мужчине, которого якобы держали в рабстве его сыновья

Жигули Дайрабаев. Фото: facebook.com/Жигули Дайрабаев

Депутат мажилиса Жигули Дайрабаев в кулуарах палаты высказался о мужчине, которого якобы держали в рабстве его сыновья, передает корреспондент NUR.KZ.

Жигули Дайрабаев опроверг эту информацию.

"Это все неправда. У нас есть адвокат, он со всем этим будет разбираться. Дайте мне возможность подготовиться. Я не знаю этого мужчину. Этим вопросом конкретно будут заниматься адвокаты. Дождемся от них ответов и после я отвечу", - заявил он.

Журналисты также попросили Дайрабаева прокомментировать тот факт, что мужчина заявил, что видел его и знаком с мажилисменом.

"Может, и видел меня, меня многие знают. 20 млн человек меня видят", - заявил депутат.

Также у экс-кандидата в президенты в очередной раз спросили, не пришло ли время сдать депутатский мандат.

"Не задавайте мне таких вопросов", - ответил мажилисмен.

Отметим, в начале апреля стало известно, что сыновей Дайрабаева приговорили к условному сроку – суд установил, что они получили государственные субсидии за приобретенные саженцы клубники. Часть денег они похитили и потратили на личные нужды.

Позже депутат Анас Баккожаев, член фракции партии "Ауыл" высказался о том, могут ли отозвать мандат Жигули Дайрабаева в свете уголовного дела в отношении его сыновей.

"Жигули Дайрабаев не будет сдавать мандат из-за приговора его сыновьям. Я выскажу позицию фракции: не можем его в чем-то винить", - заявил он.

Позже мажилисмен выразил коллегам благодарность за поддержку и проявление сострадания.

В мае Дайрабаев заявил, что не намерен отказываться от депутатского мандата.

"Если я уйду, то не смогу помочь таким же простым людям как вы. Я много приношу пользы людям", - сказал он журналистам.

Ситуацию с Дайрабаевым также прокомментировал спикер мажилиса Ерлан Кошанов. Он подчеркнул, что чисто юридических вопросов к Жигули Дайрабаеву нет. Эти вопросы касаются детей, а не лично его.

Он также добавил, что, если депутат Дайрабаев нарушит закон, то решение должна принимать партия "Ауыл".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2020954-eto-vse-nepravda-dayrabaev-o-muzhchine-kotorogo-yakoby-derzhali-v-rabstve-ego-synovya/