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"С потолка течет вода": новое ЧП произошло в алматинском аэропорту (видео)

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Новый терминал аэропорта Алматы
Новый терминал аэропорта Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Сети появилось видео, как с потолка в новом терминале алматинского аэропорта течет вода. В воздушной гавани сообщили, что утечка была устранена, передает NUR.KZ.

Информация, что в новом терминале №2 аэропорта Алматы с потолка течет вода, появилась в Instagram-аккаунте 100baksoff_almaty.

На размещенном видео запечатлен поток воды с потолка терминала.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в аэропорт Алматы. Нам сообщили, что протечка уже устранена.

"Подрядная организация проводила работы по установке резервного трубопровода для водоснабжения между терминалом 1 и терминалом 2. 22 февраля в ходе тестового запуска системы на одном из соединений трубопровода произошел разрыв, что привело к кратковременной утечке воды в зале ожидания терминала 2.

Ситуация была оперативно взята под контроль, и последствия инцидента устранены в кратчайшие сроки. Данный инцидент не повлиял на работу аэропорта и не создавал угрозы безопасности пассажиров и персонала", - сообщили в пресс-службе аэропорта Алматы и принесли извинения пассажирам и посетителям воздушной гавани за возможные неудобства.

Напомним, 1 июня прошлого года состоялось открытие нового терминала в аэропорту Алматы. В этот же день там приветствовали пассажиров первого прибывшего рейса - они делились своими эмоциями после события.

14 июня вылет и прилет всех международных рейсов полностью перенесли в новый терминал. 25 июня новый терминал показали журналистам, мы писали о том, как он выглядит и чем отличается от старого.

Также стало известно, что новым президентом Международного аэропорта Алматы назначен Гокер Косе - Альп Эр Тунга Эрсой покинул должность 16 июня.

В июле в Сети появилось видео, на котором запечатлена течь в крыше нового терминала аэропорта Алматы. В пресс-службе воздушной гавани сообщили, что все проблемы были незамедлительно устранены.

В октябре аким Алматы Ерболат Досаев провел совещание по вопросам деятельности Международного аэропорта Алматы. По его словам, после открытия нового терминала выявились недостатки, такие как неисправность дренажной системы, сбой в работе эскалаторов, задержки при выдаче багажа, трещины в стенах и другие.

В свою очередь гендиректор TAV Airports Holding Серкан Каптан подтвердил, что аэропорт столкнулся с рядом сложностей. Каптан заверил, что ранее выявленные недоработки внутри нового терминала полностью устранены, и рассказал, что в дальнейшем планируется произвести полную реконструкцию левой взлетно-посадочной полосы, модернизацию перронов и противогололедной площадки, обновление парка аэродромного оборудования, решение проблем с дренажной системой и др.

В конце октября в аэропорту Алматы произошел сбой в системе на паспортном контроле, что вызвало большие очереди в новом терминале. Однако неполадки продлились не более получаса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2223060-s-potolka-techet-voda-novoe-chp-proizoshlo-v-almatinskom-aeroportu-video/