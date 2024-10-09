"Выявились определенные недостатки": Досаев высказался о работе нового терминала аэропорта Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев провел совещание по вопросам деятельности Международного аэропорта Алматы и имеющихся проблемах в новом терминале, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Основной темой совещания стали проблемы, с которыми столкнулся аэропорт после запуска нового международного терминала, сообщает пресс-служба акимата Алматы.

По словам акима Ерболата Досаева, новый терминал, запущенный раньше срока на два месяца - 1 июня 2024 года, должен был значительно повысить уровень комфорта и обслуживания пассажиров.

"Однако после его открытия выявились определенные недостатки в работе терминала, такие как неисправность дренажной системы, сбой в работе эскалаторов, задержки при выдаче багажа, трещины в стенах и другие", - отмечается в сообщении госоргана.

Аким города акцентировал внимание на том, что эти недостатки вызвали недовольство пассажиров, и предложил обсудить меры, принимаемые для исправления ситуации.

В свою очередь гендиректор TAV Airports Holding Серкан Каптан подтвердил, что аэропорт столкнулся с рядом сложностей.

Каптан заверил, что ранее выявленные недоработки внутри нового терминала полностью устранены: завершается работа по восстановлению дренажной системы и подключению к городским сетям, проводится реконструкция внутреннего терминала - расширение зоны регистрации, залов ожидания и зоны выдачи багажа, а также замена телетрапов.

По информации Серкана Каптана, в дальнейшем планируется произвести полную реконструкцию левой взлетно-посадочной полосы, модернизацию перронов и противогололедной площадки, обновление парка аэродромного оборудования, решение проблем с дренажной системой и др.

В ходе совещания также обсуждались вопросы транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что определенные сложности вызывают у алматинцев проблемы с парковочными местами и подъездными путями к аэропорту. Так, в часы пик подъезд к аэропорту может занимать до 45 минут, что требует пересмотра существующей прилегающей дорожной инфраструктуры.

На сегодня аэропортом открыты 3 парковочные зоны на 551 место. В перспективе для решения этой проблемы инвестором планируется строительство многоэтажной парковки на 1000 мест.

Напомним, 1 июня состоялось открытие нового терминала в аэропорту Алматы. В этот же день там приветствовали пассажиров первого прибывшего рейса - они делились своими эмоциями после события.

14 июня вылет и прилет всех международных рейсов полностью перенесли в новый терминал.

25 июня новый терминал показали журналистам, мы писали о том, как он выглядит и чем отличается от старого.

Также стало известно, что новым президентом Международного аэропорта Алматы назначен Гокер Косе - Альп Эр Тунга Эрсой покинул должность 16 июня.