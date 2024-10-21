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Сбой в системе на паспортном контроле произошел в аэропорту Алматы

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Новый терминал аэропорта Алматы
Новый терминал аэропорта Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Алматинцы в соцсетях стали жаловаться на большие очереди в аэропорту из-за сбоев в системе пограничного контроля пассажиров. В пресс-службе воздушной гавани объяснили причину, передает NUR.KZ.

В соцсетях алматинцы делятся видео больших очередей в новом терминале аэропорта города. Сообщается о сбое в системе, что и привело к скоплению пассажиров. Однако неполадки продлились не более получаса.

Как пояснили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе аэропорта Алматы, произошел технический сбой в системе на паспортном контроле.

"Неполадки уже устранены. Проблем с досмотром и сканированием не было. В связи со сбоем задержек рейсов не наблюдалось. Аэропорт работает в штатном режиме", - заверили в пресс-службе.

В начале октября аким Алматы Ерболат Досаев провел совещание по вопросам деятельности Международного аэропорта, указав на ряд недостатков, которые нужно устранить.

"После его открытия выявились определенные недостатки в работе терминала, такие как неисправность дренажной системы, сбой в работе эскалаторов, задержки при выдаче багажа, трещины в стенах и другие", - отмечается в сообщении госоргана.

Напомним, 1 июня состоялось открытие нового терминала в аэропорту Алматы. В этот же день там приветствовали пассажиров первого прибывшего рейса - они делились своими эмоциями после события.

14 июня вылет и прилет всех международных рейсов полностью перенесли в новый терминал.

25 июня новый терминал показали журналистам, мы писали о том, как он выглядит и чем отличается от старого.

Также стало известно, что новым президентом Международного аэропорта Алматы назначен Гокер Косе - Альп Эр Тунга Эрсой покинул должность 16 июня.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2176638-sboy-v-sisteme-na-pasportnom-kontrole-proizoshel-v-aeroportu-almaty/

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