Сбой в системе на паспортном контроле произошел в аэропорту Алматы
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Алматинцы в соцсетях стали жаловаться на большие очереди в аэропорту из-за сбоев в системе пограничного контроля пассажиров. В пресс-службе воздушной гавани объяснили причину, передает NUR.KZ.
В соцсетях алматинцы делятся видео больших очередей в новом терминале аэропорта города. Сообщается о сбое в системе, что и привело к скоплению пассажиров. Однако неполадки продлились не более получаса.
Как пояснили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе аэропорта Алматы, произошел технический сбой в системе на паспортном контроле.
"Неполадки уже устранены. Проблем с досмотром и сканированием не было. В связи со сбоем задержек рейсов не наблюдалось. Аэропорт работает в штатном режиме", - заверили в пресс-службе.
В начале октября аким Алматы Ерболат Досаев провел совещание по вопросам деятельности Международного аэропорта, указав на ряд недостатков, которые нужно устранить.
"После его открытия выявились определенные недостатки в работе терминала, такие как неисправность дренажной системы, сбой в работе эскалаторов, задержки при выдаче багажа, трещины в стенах и другие", - отмечается в сообщении госоргана.
Напомним, 1 июня состоялось открытие нового терминала в аэропорту Алматы. В этот же день там приветствовали пассажиров первого прибывшего рейса - они делились своими эмоциями после события.
14 июня вылет и прилет всех международных рейсов полностью перенесли в новый терминал.
25 июня новый терминал показали журналистам, мы писали о том, как он выглядит и чем отличается от старого.
Также стало известно, что новым президентом Международного аэропорта Алматы назначен Гокер Косе - Альп Эр Тунга Эрсой покинул должность 16 июня.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2176638-sboy-v-sisteme-na-pasportnom-kontrole-proizoshel-v-aeroportu-almaty/