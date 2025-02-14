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Угроза паводков: в МЧС сообщили о готовности воинских сил гражданской обороны

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Асет Жилкайдаров
Асет Жилкайдаров. Фото: МЧС РК

Воинские части гражданской обороны по Казахстану приведены в повышенную готовность из-за угрозы паводков, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Во время брифинга СЦК и.о председателя комитета предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС РК Асет Жилкайдаров сообщил, что в связи с прогнозируемыми рисками подтоплений, на участках, расположенных в южных и западных регионах, выставлены круглосуточные посты, которые отслеживают ситуацию и передают актуальную информацию о складывающейся обстановке.

"В случае ухудшения ситуации мы оперативно перебросим дополнительные силы и средства в пострадавшие регионы, а также будем готовиться к эвакуации населения и проведению аварийно-спасательных работ", - проинформировал Асет Жилкайдаров.

 В рамках подготовки, воинские части гражданской обороны приведены в повышенную готовность, на оперативном дежурстве находится спасательная авиация. В круглосуточном режиме функционирует Оперативный противопаводковый штаб МЧС. В регионах также развернуты аналогичные штабы для оперативной координации действий.

 Для улучшения оперативности, оперативные группы управления созданы на базе командно-штабных машин, что позволит в реальном времени передавать информацию с возможных зон чрезвычайных ситуаций. Также подготовлен резерв сил и средств для незамедлительного реагирования.

 По прогнозу Казгидромета, повышенные риски подтоплений ожидаются в 9 областях: Актюбинской, Абайской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Ұлытау, Северо-Казахстанской и Костанайской. МЧС готово принять все необходимые меры для минимизации последствий паводков и обеспечения безопасности граждан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2220933-ugroza-pavodkov-v-mchs-soobshchili-o-gotovnosti-voinskih-sil-grazhdanskoy-oborony/