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"Готовимся к худшему сценарию": в МЧС высказались о подготовке к паводкам

Опубликовано:

Паводки в Атырауской области
Паводки в Атырауской области. Фото: оперативный штаб по ЧС Атырауской области

Главный специалист управления департамента ликвидации ЧС Магомет Ахриев во время брифинга МЧС высказался о готовности регионов к паводкам, передает корреспондент NUR.KZ.

Магомет Ахриев сообщил, что по прогнозам зима ожидается снежная.

"В любом случае, мы готовимся к худшему сценарию событий, то есть прорабатываем и на учениях наиболее худший сценарий. От этого и исходим", - отметил он.

По его словам, на данный момент подготовка к паводкам уже подходит к завершению.

"На сегодняшний день мы уже в точности знаем, сколько сил и средств будет участвовать в этих мероприятиях. Это порядка 40 тысяч человек только будет задействовано в той или иной мере", - заявил спикер.

Ахриев сообщил, что в начале февраля планируется провести республиканские командно-штабные учения "Коктем-2025", которые пройдут в два этапа. Первый этап пройдет в феврале для южных и западных регионов, второй этап - в марте, для северных и остальных регионов.

Напомним, весной 2024 года в Казахстане случились паводки. В нескольких регионах был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Из зоны паводков было эвакуировано 120 тыс. человек.

Правительство утвердило список имущества, которое собирались компенсировать пострадавшим. В него, помимо жилья и скота, вошли мебель, средства для информирования граждан и предметы для отопления и водоснабжения. Кроме того, пострадавшим казахстанцам давали отсрочки на оплату коммунальных услуг.

Позже стало известно, что 10,1 млрд тенге выплатило правительство казахстанским предпринимателям, пострадавшим от паводков.

В конце прошлого года стало известно, что учредителя благотворительного фонда Biz Birgemiz Qazaqstan Перизат Кайрат подозревают в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков.

Все о паводках в Казахстане в прошлом году подробнее можно почитать тут.

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Паводки в Казахстане
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2210496-gotovimsya-k-hudshemu-scenariyu-v-mchs-vyskazalis-o-podgotovke-k-pavodkam/

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