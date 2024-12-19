Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Среднеазиатская выдра впервые попала в фотоловушку в Чарынском нацпарке

Опубликовано:

Среднеазиатская выдра
Среднеазиатская выдра. Фото: t.me/qazfwc

На территории Чарынского государственного национального природного парка впервые зафиксирована среднеазиатская выдра, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира.

"На территории Сартогайского участка Чарынского государственного национального природного парка фотоловушкой был зафиксирован редкий представитель животного мира - среднеазиатская выдра, занесенный в Красную книгу Казахстана. Это значимое событие в сфере охраны природы", - отмечается в сообщении Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии и природных ресурсов в Telegram-канале.

Отмечается, что среднеазиатская выдра относится ко 2 категории редкости в Красной книге Казахстана, как вид, численность которого стремительно сокращается. Его редкость и сокращение мест обитания требуют усиления мер по охране данного вида.

"Данное открытие подтверждает эффективность работы Чарынского национального парка по сохранению биологического разнообразия. Регистрация среднеазиатской выдры на территории парка - это результат природоохранных мероприятий и систематического мониторинга экосистем", - добавили в ведомстве.

Ранее в Иле-Алатауском национальном парке на фотоловушки удалось заснять диких кабанов и горных козлов.

Также снежный барс и туркестанская рысь в национальном природном парке "Кольсайские озера" попали на фотоловушки.

На территории Шарынского ГНПП инспекторы в ходе рейда встретили птицу - бородача, занесенного в Красную книгу Казахстана.

До этого на территории Чарынского государственного национального природного парка дикие животные попали в объектив фотоловушек.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2202365-sredneaziatskaya-vydra-vpervye-popala-v-fotolovushku-v-charynskom-nacparke/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie