Среднеазиатская выдра впервые попала в фотоловушку в Чарынском нацпарке

На территории Чарынского государственного национального природного парка впервые зафиксирована среднеазиатская выдра, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира.

"На территории Сартогайского участка Чарынского государственного национального природного парка фотоловушкой был зафиксирован редкий представитель животного мира - среднеазиатская выдра, занесенный в Красную книгу Казахстана. Это значимое событие в сфере охраны природы", - отмечается в сообщении Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии и природных ресурсов в Telegram-канале.

Отмечается, что среднеазиатская выдра относится ко 2 категории редкости в Красной книге Казахстана, как вид, численность которого стремительно сокращается. Его редкость и сокращение мест обитания требуют усиления мер по охране данного вида.

"Данное открытие подтверждает эффективность работы Чарынского национального парка по сохранению биологического разнообразия. Регистрация среднеазиатской выдры на территории парка - это результат природоохранных мероприятий и систематического мониторинга экосистем", - добавили в ведомстве.

Ранее в Иле-Алатауском национальном парке на фотоловушки удалось заснять диких кабанов и горных козлов.

Также снежный барс и туркестанская рысь в национальном природном парке "Кольсайские озера" попали на фотоловушки.

На территории Шарынского ГНПП инспекторы в ходе рейда встретили птицу - бородача, занесенного в Красную книгу Казахстана.

До этого на территории Чарынского государственного национального природного парка дикие животные попали в объектив фотоловушек.