Павлодарец спас 60 иностранцев и получил ценный подарок

В Павлодарской области на трассе сломался автобус с 60 иностранцами. Полицейский помог им, а после получил благодарственное письмо и ценный подарок, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, недавно в Павлодарской области произошел случай, который еще раз подтвердил, насколько важна работа полиции, особенно в экстремальных ситуациях.

Дело в том, что 60 граждан Таджикистана, из которых 10 детей, оказались в плену погодных условий на трассе. Несколько часов они не могли продолжить путь - автобус не двигался из-за поломки.

"Участковый Бауржан Бидаев оперативно принял решение, чтобы помочь людям в беде. Вместо того, чтобы ожидать прихода спасателей, он начал действовать самостоятельно. Обеспечил тепло для пассажиров, организовал их временное размещение, доставку горячего чая и пищи.

В течение нескольких часов участковый следил за ситуацией, координировал действия аварийной службы и обеспечивал безопасность людей до того момента, как автобус был отремонтирован и пассажиры смогли продолжить путь", - сказал в своем выступлении председатель Таджикского этнокультурного центра Павлодарской области Хусайн Гулов.

За свою смелость и решительные действия майор полиции Бауржан Бидаев был награжден благодарственным письмом и ценным подарком от Ассамблеи народа Казахстана.

На церемонии награждения были приглашены члены Таджикского этнокультурного центра. Присутствующие отметили, что поступок полицейского - это пример того, как каждый сотрудник полиции должен действовать в чрезвычайной ситуации. Его действия спасли жизни людей, предотвратили возможные трагические последствия и продемонстрировали высокие моральные качества и профессионализм.

"История с участковым Бауржаном Бидаевым - яркий пример того, как важно быть не только профессионалом в своей работе, но и человеком, готовым прийти на помощь в любой ситуации. Этот случай также подчеркивает важность патрулирования и внимания к мелким, на первый взгляд, происшествиям, которые могут стать угрозой для жизни людей", - рассказали в ДП Павлодарской области.

Ранее стало известно, что в Павлодарской области пассажирам сломавшегося на трассе автобуса помогли спасатели. Восемь человек разместили в пункте обогрева. Позже пассажиры продолжили путь на другом автобусе.

Также иностранцев пришлось эвакуировать из-за поломки автобуса на трассе Алматы - Екатеринбург. В ближайший пункт обогрева доставили 53 гражданина Узбекистана. В медицинской помощи никто из них не нуждался.