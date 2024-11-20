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Хищную краснокнижную птицу засняли в небе над Чарыном (видео)

Опубликовано:

Бородач
Бородач. Иллюстративное фото: Bouke Atema / Getty Images

На территории Шарынского ГНПП инспекторы в ходе рейда встретили птицу - бородача, занесенного в Красную книгу Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет лесного хозяйства.

Видео появилось в официальном Instagram-аккаунте Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК. На кадрах запечатлен полет птицы над заповедником.

"На территории Шарынского ГНПП инспекторы в ходе рейда встретили птицу — бородача, занесенную в Красную книгу Казахстана", - сообщается в публикации.

Бородач занесен в Красную книгу Казахстана в категорию 3. Это одна из крупнейших хищных птиц, масса которой достигает 6 кг, а размах крыльев — 275 см.

Напомним, 19 ноября в нацпарке "Буйратау" помогли двух архарам, сцепившимся рогами. Во время гона самцы ведут бои за самок, в результате чего возможны такие инциденты. Дикие животные совсем ослабли - сотрудники нацпарка помогли им освободиться.

А на прошлой неделе заинтересовавшегося камерой снежного барса сняли крупным планом в ВКО.

Также мы писали, что рысь, сибирский козел и орел попали в объектив фотоловушки в ВКО.

До этого сообщалось, что сибирский горный козел и лиса попали в фотоловушку в Чарынском национальном природном парке, а три снежных барса попали в фотоловушку в нацпарке в ВКО.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2190012-hishchnuyu-krasnoknizhnuyu-pticu-zasnyali-v-nebe-nad-charynom-video/

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