Хищную краснокнижную птицу засняли в небе над Чарыном (видео)
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На территории Шарынского ГНПП инспекторы в ходе рейда встретили птицу - бородача, занесенного в Красную книгу Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет лесного хозяйства.
Видео появилось в официальном Instagram-аккаунте Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК. На кадрах запечатлен полет птицы над заповедником.
"На территории Шарынского ГНПП инспекторы в ходе рейда встретили птицу — бородача, занесенную в Красную книгу Казахстана", - сообщается в публикации.
Бородач занесен в Красную книгу Казахстана в категорию 3. Это одна из крупнейших хищных птиц, масса которой достигает 6 кг, а размах крыльев — 275 см.
Напомним, 19 ноября в нацпарке "Буйратау" помогли двух архарам, сцепившимся рогами. Во время гона самцы ведут бои за самок, в результате чего возможны такие инциденты. Дикие животные совсем ослабли - сотрудники нацпарка помогли им освободиться.
А на прошлой неделе заинтересовавшегося камерой снежного барса сняли крупным планом в ВКО.
Также мы писали, что рысь, сибирский козел и орел попали в объектив фотоловушки в ВКО.
До этого сообщалось, что сибирский горный козел и лиса попали в фотоловушку в Чарынском национальном природном парке, а три снежных барса попали в фотоловушку в нацпарке в ВКО.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2190012-hishchnuyu-krasnoknizhnuyu-pticu-zasnyali-v-nebe-nad-charynom-video/