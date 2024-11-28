Бодающихся горных козлов и стадо диких кабанов сняли на фотоловушку в Казахстане

В Иле-Алатауском национальном парке на фотоловушки удалось заснять диких кабанов и горных козлов, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира.

В Telegram-канале комитета сообщили, что в Иле-Алатауском национальном парке с помощью фотоловушек были зафиксированы уникальные кадры. Ранее сотрудники парка установили камеры на территории, где чаще всего проходят животные, что "позволило запечатлеть редкие моменты из жизни обитателей парка".

"На фотоловушки попали сибирский горный козел и дикий кабан. Эти снимки предоставляют ценную информацию о поведении животных и их природной среде обитания. Полученные данные важны для проведения дальнейших исследований и разработки мер по охране природы", - сообщили в комитете.

На сайте Иле-Алатауского государственного национального природного парка сообщается, что он был создан постановлением правительства Республики Казахстан от 22 февраля 1996 года. В 2002 году Иле-Алатауский ГНПП был внесен в перечень претендентов на включение в Список всемирного наследия.

Ранее сообщалось, что фотоловушки, установленные на территории Сартогай Чарынского ГНПП, зафиксировали редких животных Казахстана. Среди обнаруженных видов особенно выделялись дикий кабан и косуля.

Кроме того, заинтересовавшегося камерой снежного барса также сняли крупным планом в ВКО. Также мы писали, что рысь, сибирский козел и орел попали в объектив фотоловушки в ВКО.

Сообщалось также, что тяньшанские бурые медведи попали в фотоловушку в Алматинской области. До этого краснокнижного тяньшанского медведя также удалось заснять на фотоловушки в "Алтын-Эмель" во время водопоя.