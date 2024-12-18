Осужденные сделали посох и шкатулку для новой мечети в Караганде

В Караганде состоялось открытие новой мечети в районе имени Алихана Бокейханова. Осужденные из учреждения №31 подарили символические подарки, передает NUR.KZ со ссылкой на ДУИС региона.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, главному имаму мечети "Аль-Гаффар" Оралбаю кажы были вручены посох для чтения пятничного (жұма) намаза, подставка для Корана и шкатулка для его хранения.

Оралбай кажы выразил благодарность осужденным и руководству учреждения за вклад в обустройство мечети.

"Мечеть является домом для Всевышнего Аллаха. Каждая помощь мечети воздается от Аллаха Всевышнего", - отметил имам.

Старший инспектор ГПОТРР, старший лейтенант юстиции Амиров добавил, что такие инициативы способствуют духовному развитию и укреплению социальных связей.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области в колонии минимальной безопасности отбывает наказание осужденный пенсионного возраста, который, несмотря на обстоятельства, сохраняет позитивный настрой. Во время отбытия наказания он начал работать над научным проектом, который сейчас почти завершен. Тема научного проекта - генерация электроэнергии.

Помимо этого, в Караганде на одном из зданий появился мурал в честь Бауыржана Момышулы, созданный осужденным, отбывающим наказание в учреждении № 36. В МВД отметили, что заключенный систематически проявляет инициативу в воспитательных мероприятиях и в свободное от работы время занимается творчеством.