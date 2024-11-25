Бежал в буран, чтобы доставить роженицу в больницу: история актюбинского спасателя

Сотрудник ЧС из Актюбинской области Аманжол Жалгасов получил награду за героический поступок - в буранную ночь он помог доставить роженицу в больницу, рискуя своим здоровьем, передает "Диапазон".

Аманжол Жалгасов после окончания девятого класса поступил в промышленно-экономический колледж в Кандыагаше. Во время учебы он был активным: не пропускал спортивные соревнования, на учебно-полевых сборах выполнял обязанности командира взвода, вел культурные мероприятия.

У него были задатки организатора, товарищи уважали его, выполняли все его наставления. Он был первым помощником на сборах. Учился прилежно, получил диплом газоэлектросварщика.

Вскоре Аманжола призвали в армию. Он служил в Шымкенте в Гвардейском полку. После армии поступил на работу в ЧС. Сейчас он работает в Мугалжарском отделе ЧС.

"В одну из буранных ночей поступил звонок, что машина скорой помощи не может проехать к роженице. Пришлось бежать впереди машины, чтобы водитель ориентировался. Расстояние было приличное, несмотря на бушующий буран, женщина была доставлена в районную больницу", - рассказал Аманжол Жалгасов.

Ко Дню Республики многие получили ордена и медали. В их числе был и Аманжол Жалгасов.

Спасатель с женой живут с родителями, у них растут два малыша. Дочка пошла в первый класс. Действия Аманжола в сложной ситуации еще раз подтверждают, что и в мирное время совершаются героические поступки.

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