"Яростные бои за самок": сцепившихся рогами архаров показали в казахстанском нацпарке (видео)

В нацпарке "Буйратау" помогли двух архарам, сцепившимся рогами - сейчас сезон, когда они ведут бои за самок, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира.

Сотрудники государственного национального природного парка "Буйратау" Нурлан Шахатов и Канат Альжанов пришли на помощь двум самцам архаров, сцепившимся мощными рогами. Дикие животные совсем ослабли.

"В настоящее время у архаров идет период осеннего гона, во время которого самцы ведут яростные бои за самок", - напомнили в пресс-службе ведомства, опубликован видео с архарами в Telegram-канале.

Отмечается, что ГНПП "Буйратау" расположен в двух областях Карагандинской и Акмолинской. Этих архаров спасали недалеко от Астаны - в Ерейментауском филиале нацпарка в Акмолинской области.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области фиксируют восстановление численности казахстанского архара, занесенного в Красную книгу. В 17 из 19 фотоловушек были замечены эти редкие животные.

Данные фотоловушек подтверждают, что численность и распространение этого копытного восстановились после глубокого падения в начале 2000-х годов.

В прошлом году краснокнижные архары попали на видео в горах Тарбагатая. Отмечается, что благодаря проведению охранных мероприятий горные бараны практически не обращают внимания на присутствие человека, лишь иногда перемещаются на небольшое расстояние, откуда продолжают спокойно наблюдать за гостями.

А на прошлой неделе заинтересовавшегося камерой снежного барса сняли крупным планом в ВКО.

Также мы писали, что рысь, сибирский козел и орел попали в объектив фотоловушки в ВКО.

Сообщалось, что сибирский горный козел и лиса попали в фотоловушку в Чарынском национальном природном парке, а три снежных барса попали в фотоловушку в нацпарке в ВКО.

Также недавно тяньшанские бурые медведи попали в фотоловушку в Алматинской области. До этого краснокнижного тяньшанского медведя также удалось заснять на фотоловушки в "Алтын-Эмель" во время водопоя.

В Устюртском государственном природном заповеднике в сентябре в фотоловушку попал переднеазиатский леопард, который находится под угрозой исчезновения по критериям Международного союза охраны природы.