Краснокнижные архары попали на видео в горах Тарбагатая

Архары. Кадр из видео: instagram.com/tarbagatai_2018

В Национальном парке "Тарбагатай", что расположен в Абайской области, на видео попали архары, занесенные в Красную книгу Казахстана. Видео и фото редких животных опубликовали в официальном Instagram-аккаунте парка.

"Благодаря проведению охранных мероприятий горные бараны практически не обращают внимания на присутствие человека, лишь иногда перемещаются не небольшое расстояние, откуда продолжают спокойно наблюдать за гостями (парка - прим. ред.).

В 2023 году из-за выпадения обильных осадков в виде снега рацион архаров довольно скудный, но, несмотря на это, горные копытные чувствуют себя неплохо. Численность архара продолжает расти что не может не радовать", - говорится в описании к публикации.

Национальный природный парк "Тарбагатай" расположен в Урджарском районе Абайской области, гласит информация на официальном сайте парка.

Парк является некоммерческой организацией, обладающей статусом юридического лица, созданной в организационно-правовой форме учреждения.

Цель - сохранение биологического и ландшафтного разнообразия, использования в природоохранных, эколого-просветительских, научных, туристских и рекреационных целях уникальных природных комплексов, и объектов государственного природно-заповедного фонда, имеющих ценность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007021-krasnoknizhnye-arhary-popali-na-video-v-gorah-tarbagataya/