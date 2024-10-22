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Фотоловушки зафиксировали редких животных в Карагандинской области

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Казахстанский архар
Казахстанский архар. Фото: АСБК

В Карагандинской области фиксируют восстановление численности казахстанского архара, занесенного в Красную книгу. В 17 из 19 фотоловушек были замечены эти редкие животные, передает NUR.KZ со ссылкой на АСБК.

Как сообщается на официальной странице Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия в Facebook, в 17 из 19 ловушек, установленных на юге Карагандинской области, был зафиксирован казахстанский архар, занесенный в Красную книгу.

Данные фотоловушек подтверждают, что численность и распространение этого копытного восстановились после глубокого падения в начале 2000-х годов.

Для продолжения мониторинга распространения манула и других редких животных на территории Карагандинской области установлено 27 фотоловушек на следующий год.

Ранее сообщалось, что редкий дикий кот - манул - был зафиксирован в каменистых массивах Шетского и Актогайского районов Карагандинской области. В этом регионе фотоловушки также ежегодно фиксируют присутствие других видов диких кошачьих - рысей.

В марте текущего года снежные барсы попали в фотоловушку в природном парке "Көлсай көлдері", расположенном в Алматинской области.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2177346-fotolovushki-zafiksirovali-redkih-zhivotnyh-v-karagandinskoy-oblasti/

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