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Еще 100 млн долларов инвестируют в ремонт аэропорта Алматы

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Президент аэропорта Алматы Гокер Косе
Гокер Косе. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Президент аэропорта Алматы Гокер Косе на региональном семинаре Green Airports рассказал, как решаются проблемы нового терминала, передает корреспондент NUR.KZ.

Гокер Косе во время встречи с журналистами подчеркнул, что новый терминал был сдан раньше срока.

"Сам терминал мы построили и сдали намного раньше срока, поэтому сейчас есть вещи, которые мы устраняем, и делаем все возможное и делаем все в хорошем качестве.

Все проблемы с дренажными системами устранены, в ближайшее время будут проведены большие инвестиции, которые позволят нам улучшить все аспекты как терминала, так и аэропорта. Мы вплоть до бомбоубежищ, которые находятся на территории аэропорта, улучшаем все. То есть вы сами понимаете, за это время сколько всего было сделано", - сообщил Гокер Косе.

Он пообещал, что в течение 3-4 лет все будет приведено в идеальное состояние. Также президент аэропорта рассказал, какие инвестиции будут вложены в развитие аэропорта в будущем.

"Мы сейчас разрабатываем большой детальный мастер-план, который позволит нам оптимизировать все наши усилия и направить инвестиции в правильное русло. До конца следующего года мы планируем завершить реновацию в старом терминале - инвестиции, которые будут привлечены, направлены на реконструкцию левой взлетной полосы, мы меняем дренажную систему и делаем реконструкцию на существующем перроне. Все, что касается летной стороны, - будут проведены реконструкция и необходимые работы", - сообщил Косе.

Он добавил, что минимум 100 млн долларов будет инвестировано, однако из-за погодных условий работы можно проводить лишь 6-7 месяцев в году. Стоит отметить, что в этом году пассажиропоток алматинского аэропорта составит 11 млн человек.

Отметим, что в начале июля текущего года в Сети появилось видео, на котором была запечатлена течь в крыше нового терминала аэропорта Алматы. В пресс-службе воздушной гавани отреагировали на ролик. Похожая ситуация с течью повторилась через несколько недель.

Напомним, в 2020 году все акции воздушной гавани Алматы выкупила турецкая компания TAV Airports Holding, заплатив 415 млн долларов. Само cтроительство нового терминала началось несколько лет назад.

1 июня этого года состоялось открытие нового терминала в аэропорту Алматы. В этот же день там приветствовали пассажиров первого прибывшего рейса - они делились своими эмоциями после события.

14 июня вылет и прилет всех международных рейсов полностью перенесли в новый терминал. 25 июня новый терминал показали журналистам, мы писали о том, как он выглядит и чем отличается от старого.

Также стало известно, что новым президентом Международного аэропорта Алматы назначен Гокер Косе - Альп Эр Тунга Эрсой покинул должность 16 июня.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2183681-eshche-100-mln-dollarov-investiruyut-v-remont-aeroporta-almaty/

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